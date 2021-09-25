Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года
Страны Quad подтвердили цель произвести миллиард вакцин от коронавируса к концу 2022 года
"В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере, одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
Страны Quad приветствовали заявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX, начиная с октября 2021 года.
"Япония продолжит оказывать региональным партнерам помощь в приобретении вакцин с помощью кредита на чрезвычайную помощь в связи с кризисом COVID-19 на сумму 3,3 миллиарда долларов. Австралия предоставит грант в размере 212 миллионов долларов на закупку вакцин для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, Австралия выделит 219 миллионов долларов на поддержку развертывания вакцины "последней мили" и возглавит координацию усилий "четверки" по доставке вакцины "последней мили" в этих регионах", - отмечается в заявлении лидеров Quad.
COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.