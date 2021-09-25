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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751740344.html
Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года
Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года - РИА Новости, 25.09.2021
Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года
Лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся в пятницу на первый саммит в формате Quad, подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:20
2021-09-25T08:20
распространение коронавируса
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мид индии
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся в пятницу на первый саммит в формате Quad, подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от COVID, говорится в совместном заявлении."В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере, одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.Страны Quad приветствовали заявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX, начиная с октября 2021 года.COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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в мире, сша, япония, австралия, мид индии, коронавирус covid-19
08:20 25.09.2021
 
Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года

Страны Quad подтвердили цель произвести миллиард вакцин от коронавируса к концу 2022 года

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся в пятницу на первый саммит в формате Quad, подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от COVID, говорится в совместном заявлении.
"В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере, одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
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Страны Quad приветствовали заявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX, начиная с октября 2021 года.
"Япония продолжит оказывать региональным партнерам помощь в приобретении вакцин с помощью кредита на чрезвычайную помощь в связи с кризисом COVID-19 на сумму 3,3 миллиарда долларов. Австралия предоставит грант в размере 212 миллионов долларов на закупку вакцин для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, Австралия выделит 219 миллионов долларов на поддержку развертывания вакцины "последней мили" и возглавит координацию усилий "четверки" по доставке вакцины "последней мили" в этих регионах", - отмечается в заявлении лидеров Quad.
COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАЯпонияАвстралияМИД ИндииКоронавирус COVID-19
 
 
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