https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751740344.html

Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года

Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года - РИА Новости, 25.09.2021

Страны Quad хотят произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года

Лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся в пятницу на первый саммит в формате Quad, подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:20

2021-09-25T08:20

2021-09-25T08:20

распространение коронавируса

в мире

сша

япония

австралия

мид индии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982780_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_983d8509477bc937f36ccd70e029e5bf.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся в пятницу на первый саммит в формате Quad, подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от COVID, говорится в совместном заявлении."В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере, одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.Страны Quad приветствовали заявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX, начиная с октября 2021 года.COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bayden-1751607749.html

сша

япония

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, австралия, мид индии, коронавирус covid-19