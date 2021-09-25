https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751734846.html

Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"

Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 25.09.2021

Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"

Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:30

2021-09-25T03:30

2021-09-25T04:41

филиппины

оон

генеральная ассамблея оон

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов.Ранее комиссия Филиппин по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19, в том числе "Спутник V".По его словам, страна действительно заинтересована в этой вакцине.

https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html

филиппины

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2021

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филиппины, оон, генеральная ассамблея оон, вакцина "спутник v"