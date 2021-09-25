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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751734846.html
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 25.09.2021
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:30
2021-09-25T04:41
филиппины
оон
генеральная ассамблея оон
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов.Ранее комиссия Филиппин по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19, в том числе "Спутник V".По его словам, страна действительно заинтересована в этой вакцине.
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html
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филиппины, оон, генеральная ассамблея оон, вакцина "спутник v"
03:30 25.09.2021 (обновлено: 04:41 25.09.2021)
 
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"

Глава МИД Филиппин Локсин назвал "Спутник V" безопасным и не вызывающим побочных эффектов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов.
Ранее комиссия Филиппин по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19, в том числе "Спутник V".
"Мы уже начали получать вакцину. Например, в моем городе и еще нескольких распространяется "Спутник V". Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов", - сказал Локсин РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, страна действительно заинтересована в этой вакцине.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:45Распространение коронавируса
"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург
 
Распространение коронавирусаФилиппиныООНГенеральная Ассамблея ООНВакцина "Спутник V"
 
 
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