https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751734846.html
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 25.09.2021
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:30
2021-09-25T03:30
2021-09-25T04:41
филиппины
оон
генеральная ассамблея оон
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал российскую вакцину "Спутник V" безопасной и не вызывающей побочных эффектов.Ранее комиссия Филиппин по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19, в том числе "Спутник V".По его словам, страна действительно заинтересована в этой вакцине.
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html
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филиппины, оон, генеральная ассамблея оон, вакцина "спутник v"
03:30 25.09.2021 (обновлено: 04:41 25.09.2021)
Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
Глава МИД Филиппин Локсин назвал "Спутник V" безопасным и не вызывающим побочных эффектов