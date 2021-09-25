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Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19

Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19

РИА Новости / Динамика дня. Школы всех крупных городов и райцентров Саратовской области переходят до 11 октября на удаленку на фоне роста заболеваемости COVID - РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:23

2021-09-25T13:23

2021-09-25T13:23

образование - общество

саратовская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РИА Новости / Динамика дня. Школы всех крупных городов и райцентров Саратовской области переходят до 11 октября на удаленку на фоне роста заболеваемости COVID - власти региона

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, саратовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии