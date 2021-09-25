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Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
РИА Новости / Динамика дня. Школы всех крупных городов и райцентров Саратовской области переходят до 11 октября на удаленку на фоне роста заболеваемости COVID - РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:23
2021-09-25T13:23
2021-09-25T13:23
образование - общество
саратовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РИА Новости / Динамика дня. Школы всех крупных городов и райцентров Саратовской области переходят до 11 октября на удаленку на фоне роста заболеваемости COVID - власти региона
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образование - общество, саратовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
Школы Саратовской области переходят на удаленку из-за роста заболеваемости COVID-19