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Путин прокомментировал проблему доходов учителей
Путин прокомментировал проблему доходов учителей - РИА Новости, 25.09.2021
Путин прокомментировал проблему доходов учителей
Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:59
2021-09-25T16:59
2021-09-25T17:10
образование - общество
владимир путин
госдума рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил президент России Владимир Путин."Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание."Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент.При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.
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образование - общество, владимир путин, госдума рф
16:59 25.09.2021 (обновлено: 17:10 25.09.2021)
Путин прокомментировал проблему доходов учителей
Путин: уровень доходов учителей нужно решать системно