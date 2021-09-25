https://ria.ru/20210925/uchitelya-1751784919.html

Путин прокомментировал проблему доходов учителей

Путин прокомментировал проблему доходов учителей - РИА Новости, 25.09.2021

Путин прокомментировал проблему доходов учителей

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:59

2021-09-25T16:59

2021-09-25T17:10

образование - общество

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:5:3088:1742_1920x0_80_0_0_6a01665dc3e40dc237fdd1e62d96463d.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил президент России Владимир Путин."Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание."Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент.При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.

https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750041137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, владимир путин, госдума рф