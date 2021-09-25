https://ria.ru/20210925/smi-1751791436.html

Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит"

Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит" - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит"

Перебарщивать с руководящими указаниями в СМИ нельзя, но рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, надо, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:47

2021-09-25T17:47

2021-09-25T17:47

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Перебарщивать с руководящими указаниями в СМИ нельзя, но рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, надо, считает президент РФ Владимир Путин.По его словам, в СМИ нужно больше информации о реальной жизни страны, о людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов, а не о "ковырянии в грязном белье каких-то там элит"."Тоже нельзя здесь перебарщивать с руководящими указаниями, но то, что называется госзаказом, это точно по-современному тоже можно и нужно бы обеспечить", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий.

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общество, владимир путин, госдума рф, россия