https://ria.ru/20210925/smi-1751791436.html
Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит"
Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит" - РИА Новости, 25.09.2021
Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит"
Перебарщивать с руководящими указаниями в СМИ нельзя, но рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, надо, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:47
2021-09-25T17:47
2021-09-25T17:47
выборы в государственную думу
общество
владимир путин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751786955_524:443:3377:2048_1920x0_80_0_0_6d6d2fd14a750cd15a6513c8cb7d6384.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Перебарщивать с руководящими указаниями в СМИ нельзя, но рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, надо, считает президент РФ Владимир Путин.По его словам, в СМИ нужно больше информации о реальной жизни страны, о людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов, а не о "ковырянии в грязном белье каких-то там элит"."Тоже нельзя здесь перебарщивать с руководящими указаниями, но то, что называется госзаказом, это точно по-современному тоже можно и нужно бы обеспечить", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий.
https://ria.ru/20210925/televidenie-1751788630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751786955_424:834:2043:2048_1920x0_80_0_0_9a8c9879cb594d9fe757259b80920b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, госдума рф, россия
Путин призвал СМИ меньше "ковыряться в грязном белье элит"
Путин: в СМИ нужна информация о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье элит