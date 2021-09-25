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Религия
https://ria.ru/20210925/rpts-1751775589.html
В РПЦ рассказали, какие сферы должны быть приоритетными для новой Госдумы
В РПЦ рассказали, какие сферы должны быть приоритетными для новой Госдумы - РИА Новости, 25.09.2021
В РПЦ рассказали, какие сферы должны быть приоритетными для новой Госдумы
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что приоритетами для депутатов... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:33
2021-09-25T15:33
религия
госдума рф
отдел внешних церковных связей московского патриархата
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что приоритетами для депутатов нового созыва Государственной думы должны стать три области: благосостояние людей, нравственность и рост рождаемости."Первая - это, конечно, материальное благосостояние людей - это касается прежде всего тех людей, которые находятся на дне или близко к дну социальной пирамиды: это малоимущие, это инвалиды, это престарелые, одним словом, это те, кому не хватает денег ... Вторая область, где наши законодатели должны применить свои таланты и способности - это, конечно, нравственность: законодательство невозможно воспринимать в отрыве от нравственности, и если мы будем принимать те так называемые нравственные ценности, которые сейчас очень часто насильно навязываются нам сегодня западным либеральным обществом, то это будет для нашей страны путь в никуда ... Наконец, третья область, которая, конечно, связана с первой областью - это рождаемость: в нашей стране низкая рождаемость, рождаемость падает, к сожалению, и необходимые меры к тому, чтобы рождаемость повышалась, нужно принимать безотлагательно", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Митрополит отметил, что законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый гражданин России мог жить на достойном уровне. При этом традиционные нравственные ценности, "на которых веками строилась жизнь человечества и жизнь нашей страны", должны, по его мнению, продвигаться всеми возможными способами, не исключая СМИ.Выборы в России прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали новых депутатов в Госдуму, также прошли региональные и муниципальные кампании.Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму, по данным ЦИК, получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Парламентское большинство вновь за "Единой Россией".
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госдума рф, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия
15:33 25.09.2021
 
В РПЦ рассказали, какие сферы должны быть приоритетными для новой Госдумы

Митрополит Иларион: приоритетом для новой Госдумы должно стать благосостояние людей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что приоритетами для депутатов нового созыва Государственной думы должны стать три области: благосостояние людей, нравственность и рост рождаемости.
"Первая - это, конечно, материальное благосостояние людей - это касается прежде всего тех людей, которые находятся на дне или близко к дну социальной пирамиды: это малоимущие, это инвалиды, это престарелые, одним словом, это те, кому не хватает денег ... Вторая область, где наши законодатели должны применить свои таланты и способности - это, конечно, нравственность: законодательство невозможно воспринимать в отрыве от нравственности, и если мы будем принимать те так называемые нравственные ценности, которые сейчас очень часто насильно навязываются нам сегодня западным либеральным обществом, то это будет для нашей страны путь в никуда ... Наконец, третья область, которая, конечно, связана с первой областью - это рождаемость: в нашей стране низкая рождаемость, рождаемость падает, к сожалению, и необходимые меры к тому, чтобы рождаемость повышалась, нужно принимать безотлагательно", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Митрополит отметил, что законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый гражданин России мог жить на достойном уровне. При этом традиционные нравственные ценности, "на которых веками строилась жизнь человечества и жизнь нашей страны", должны, по его мнению, продвигаться всеми возможными способами, не исключая СМИ.
Выборы в России прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали новых депутатов в Госдуму, также прошли региональные и муниципальные кампании.
Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму, по данным ЦИК, получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Парламентское большинство вновь за "Единой Россией".
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 13:33Выборы в Государственную думу
ЕР довольна результатами выборов в Госдуму
 
РелигияГосдума РФОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРоссия
 
 
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