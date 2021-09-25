В РПЦ рассказали, какие сферы должны быть приоритетными для новой Госдумы
Митрополит Иларион: приоритетом для новой Госдумы должно стать благосостояние людей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что приоритетами для депутатов нового созыва Государственной думы должны стать три области: благосостояние людей, нравственность и рост рождаемости.
"Первая - это, конечно, материальное благосостояние людей - это касается прежде всего тех людей, которые находятся на дне или близко к дну социальной пирамиды: это малоимущие, это инвалиды, это престарелые, одним словом, это те, кому не хватает денег ... Вторая область, где наши законодатели должны применить свои таланты и способности - это, конечно, нравственность: законодательство невозможно воспринимать в отрыве от нравственности, и если мы будем принимать те так называемые нравственные ценности, которые сейчас очень часто насильно навязываются нам сегодня западным либеральным обществом, то это будет для нашей страны путь в никуда ... Наконец, третья область, которая, конечно, связана с первой областью - это рождаемость: в нашей стране низкая рождаемость, рождаемость падает, к сожалению, и необходимые меры к тому, чтобы рождаемость повышалась, нужно принимать безотлагательно", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Митрополит отметил, что законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый гражданин России мог жить на достойном уровне. При этом традиционные нравственные ценности, "на которых веками строилась жизнь человечества и жизнь нашей страны", должны, по его мнению, продвигаться всеми возможными способами, не исключая СМИ.
Выборы в России прошли 17-19 сентября. Россияне выбирали новых депутатов в Госдуму, также прошли региональные и муниципальные кампании.
Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму, по данным ЦИК, получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Парламентское большинство вновь за "Единой Россией".
24 сентября, 13:33Выборы в Государственную думуЕР довольна результатами выборов в Госдуму