https://ria.ru/20210925/putin-1751792438.html

Путин анонсировал совещание по бюджету

Путин анонсировал совещание по бюджету - РИА Новости, 25.09.2021

Путин анонсировал совещание по бюджету

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание по бюджету, где расставят все точки. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:53

2021-09-25T17:53

2021-09-25T18:12

политика

владимир путин

госдума рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание по бюджету, где расставят все точки."Теперь, увеличение расходной части бюджета, ну, конечно, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.), всем хочется потратить побольше денег, и мне тоже, поверьте мне, когда я веду дискуссии с правительством по поводу очередного бюджета, и сейчас эти дискуссии продолжаются, в ближайшее время состоится еще одно совещание для того, чтобы поставить все точки по бюджету, всегда дискуссии идут не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

https://ria.ru/20210925/putin-1751793354.html

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политика, владимир путин, госдума рф