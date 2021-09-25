https://ria.ru/20210925/putin-1751792438.html
Путин анонсировал совещание по бюджету
Путин анонсировал совещание по бюджету - РИА Новости, 25.09.2021
Путин анонсировал совещание по бюджету
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание по бюджету, где расставят все точки. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:53
2021-09-25T17:53
2021-09-25T18:12
политика
владимир путин
госдума рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время пройдет совещание по бюджету, где расставят все точки."Теперь, увеличение расходной части бюджета, ну, конечно, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.), всем хочется потратить побольше денег, и мне тоже, поверьте мне, когда я веду дискуссии с правительством по поводу очередного бюджета, и сейчас эти дискуссии продолжаются, в ближайшее время состоится еще одно совещание для того, чтобы поставить все точки по бюджету, всегда дискуссии идут не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
https://ria.ru/20210925/putin-1751793354.html
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политика, владимир путин, госдума рф
17:53 25.09.2021 (обновлено: 18:12 25.09.2021)
Путин анонсировал совещание по бюджету
Путин: в ближайшее время состоится совещание по бюджету, чтобы расставить все точки над i