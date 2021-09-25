https://ria.ru/20210925/putin-1751788263.html
Путин высказался об идее ликвидации Рособрнадзора
Путин высказался об идее ликвидации Рособрнадзора - РИА Новости, 25.09.2021
Путин высказался об идее ликвидации Рособрнадзора
Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности ликвидации Рособрнадзора, заявил, что "ликвидировать можно все", но и следить за качеством образования тоже... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:21
2021-09-25T17:21
2021-09-25T17:37
образование - общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
алексей нечаев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности ликвидации Рособрнадзора, заявил, что "ликвидировать можно все", но и следить за качеством образования тоже нужно, поэтому возможно внесение изменений в функции этого органа.На встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев озвучил идею ликвидации Рособрнадзора, заявив, что это позволило бы избавить учителей от бюрократической нагрузки."По поводу отчетности (учителей - ред.)… - надеюсь, что это будет услышано. Но нужно ли в этой связи Рособрнадзор ликвидировать? Ликвидировать все можно. Здесь повнимательней надо посмотреть. Может быть, понимая, что кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступно… на всей территории страны, может быть, внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать. Давайте вместе подумаем на эту тему. Я готов к этой дискуссии", - сказал Путин."В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, и что толку? Взятки начали брать не гаишники, а те, к кому перешли эти функции", - добавил он.
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образование - общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, алексей нечаев
17:21 25.09.2021 (обновлено: 17:37 25.09.2021)
Путин высказался об идее ликвидации Рособрнадзора
Путин заявил о готовности к дискуссии о деятельности Рособрнадзора