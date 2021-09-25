16:26 25.09.2021 (обновлено: 16:49 25.09.2021)
Путин пожелал партиям успеха
Путин рассчитывает, что представители партий поделятся оценками выборов
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, пожелал всем успеха, и отметил, что рассчитывает, что представители партий поделятся оценками выборов, а также планами, в том числе о реализации предвыборных обещаний.
"Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией и сделают все для того, чтобы оправдать доверие, высокое доверие, которое им оказали избиратели", - сказал Путин.
"Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям", - подчеркнул президент России.