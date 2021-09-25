https://ria.ru/20210925/putin-1751780078.html

Путин пожелал партиям успеха

Путин пожелал партиям успеха - РИА Новости, 25.09.2021

Путин пожелал партиям успеха

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, пожелал всем успеха, и отметил, что рассчитывает, что... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:26

2021-09-25T16:26

2021-09-25T16:49

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, пожелал всем успеха, и отметил, что рассчитывает, что представители партий поделятся оценками выборов, а также планами, в том числе о реализации предвыборных обещаний."Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям", - подчеркнул президент России.

https://ria.ru/20210925/putin-1751778917.html

россия

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политика, владимир путин, госдума рф, россия