https://ria.ru/20210925/putin-1751779114.html

Путин оценил прошедшие выборы

Путин оценил прошедшие выборы - РИА Новости, 25.09.2021

Путин оценил прошедшие выборы

Выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка была высокой, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством политических... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:20

2021-09-25T16:41

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

россия

геннадий зюганов

вячеслав володин

госдума рф

лдпр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка была высокой, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", - сказал Путин.Президент поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми."Ее (Госдумы - ред.) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", - добавил Путин.С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, россия, геннадий зюганов, вячеслав володин, госдума рф, лдпр