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Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному - РИА Новости, 25.09.2021
Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
Цены на продукты зависят от локации торговой точки, уровня, на котором она себя позиционирует, а также от выбранной стратегии по привлечению клиентов и... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T04:19
2021-09-25T04:19
экономика
продукты
высшая школа экономики (вшэ)
цены
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на продукты зависят от локации торговой точки, уровня, на котором она себя позиционирует, а также от выбранной стратегии по привлечению клиентов и получению прибыли, рассказал агентству "Прайм" директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Если в радиусе километра от места проживания людей есть только один магазин, то цены в нем будут завышены. Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%. Дальнейший рост количества магазинов существенно не сказывается на стоимости товаров. Слишком большое снижение цены делает торговлю невыгодной, говорит эксперт.Помимо этого, важно качество торговой точки. Определяющим фактором тут является уровень обслуживания. Чем он выше, тем дороже будут товары. Различия в ценах при разных подходах к работе с клиентами вполне понятны.Цены одних и тех же товаров в разных местах также зависят от бизнес-стратегии предприятия. Одни делают ставку на оборот, другие на рентабельность. Первые стремятся продавать быстро и помногу, поэтому снижают цены. Другие, напротив, держат их высокими, потому что готовы ждать состоятельных клиентов, сказал собеседник агентства. На цены влияют и другие затраты бизнеса, заключил Остапкович.
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экономика, продукты, высшая школа экономики (вшэ), цены, россия
04:19 25.09.2021
 
Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному

Эксперт Остапкович объяснил разницу в ценах на продукты уровнем обслуживания в магазине

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в супермаркете
Женщина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на продукты зависят от локации торговой точки, уровня, на котором она себя позиционирует, а также от выбранной стратегии по привлечению клиентов и получению прибыли, рассказал агентству "Прайм" директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Если в радиусе километра от места проживания людей есть только один магазин, то цены в нем будут завышены. Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%. Дальнейший рост количества магазинов существенно не сказывается на стоимости товаров. Слишком большое снижение цены делает торговлю невыгодной, говорит эксперт.
Помимо этого, важно качество торговой точки. Определяющим фактором тут является уровень обслуживания. Чем он выше, тем дороже будут товары. Различия в ценах при разных подходах к работе с клиентами вполне понятны.
Цены одних и тех же товаров в разных местах также зависят от бизнес-стратегии предприятия. Одни делают ставку на оборот, другие на рентабельность. Первые стремятся продавать быстро и помногу, поэтому снижают цены. Другие, напротив, держат их высокими, потому что готовы ждать состоятельных клиентов, сказал собеседник агентства. На цены влияют и другие затраты бизнеса, заключил Остапкович.
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ЭкономикаПродуктыВысшая школа экономики (ВШЭ)ЦеныРоссия
 
 
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