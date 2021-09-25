03:20 25.09.2021 (обновлено: 04:54 25.09.2021)
Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
Премьер Пакистана Хан призвал укрепить и стабилизировать новое правительство Афганистана
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество поддержать нынешнее правительство Афганистана для недопущения гуманитарного кризиса.
"Прямо сейчас все международное сообщество должно подумать о том, каков дальнейший путь. Есть два пути, по которым мы можем пойти. Если мы сейчас пренебрежем Афганистаном, то, по данным ООН, половина населения Афганистана уже находится в уязвимом положении, и к следующему году почти 90% населения страны окажется за чертой бедности. Впереди нас ждет огромный гуманитарный кризис. И это будет иметь серьезные последствия не только для соседей Афганистана, но и для всего мира", - сказал Хан, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Хан отметил, что дестабилизированный Афганистан "снова станет убежищем для международных террористов".
"Следовательно, есть только один путь. Мы должны укрепить и стабилизировать нынешнее правительство во имя народа Афганистана", - сказал он.
Премьер Пакистана подчеркнул, что время имеет решающее значение, поскольку Афганистан находится на "критическом" этапе.
"Вы не можете тратить время впустую. Там нужна помощь. Гуманитарная помощь должна быть оказана там немедленно. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предпринял смелые шаги. Я призываю вас мобилизовать международное сообщество и двигаться в этом направлении", - сказал он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.