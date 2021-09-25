https://ria.ru/20210925/pravitelstvo-1751734546.html

Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана

Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана - РИА Новости, 25.09.2021

Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество поддержать нынешнее правительство Афганистана для недопущения гуманитарного кризиса. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:20

2021-09-25T03:20

2021-09-25T04:54

в мире

оон

пакистан

афганистан

имран хан

мохаммад хасан ахунд

захват власти в афганистане талибами

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество поддержать нынешнее правительство Афганистана для недопущения гуманитарного кризиса.Хан отметил, что дестабилизированный Афганистан "снова станет убежищем для международных террористов"."Следовательно, есть только один путь. Мы должны укрепить и стабилизировать нынешнее правительство во имя народа Афганистана", - сказал он.Премьер Пакистана подчеркнул, что время имеет решающее значение, поскольку Афганистан находится на "критическом" этапе.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210925/svoboda-1751733813.html

https://ria.ru/20210924/mudzhakhid-1751667612.html

пакистан

афганистан

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в мире, оон, пакистан, афганистан, имран хан, мохаммад хасан ахунд