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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210925/potter-1751592546.html
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей - РИА Новости, 25.09.2021
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей
Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:39
2021-09-25T02:39
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. Проект основан на трилогии "House of secrets" ("Дом секретов"), в которой рассказывается о детях из семьи Уокер — Брендане, Элеоноре и Корделии. Вместе с родителями они переезжают из уютного и современного дома в старинный викторианский замок, ранее принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. Придуманные им герои проникают в реальный мир — настолько сильным воображением обладал романист. Над сериалом Коламбус будет работать со своими партнерами из 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом."Крис, Майкл и Марк рассказывают истории, которые находят отклик у представителей разных поколений. Через персонажей они передают ощущение магии и изумления", — считает Айо Дэвис, исполнительный вице-президент по креативному развитию и стратегии Disney Branded Television. Крис Коламбус писал "Дом секретов" вместе с Недом Виззини, умершим 19 декабря 2013 года. Первая книга была опубликована в 2013, последняя часть трилогии вышла в 2016. Широкой аудитории Коламбус прежде всего известен как режиссер фильмов о "мальчике, который выжил". Он снял блокбастеры "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната". В интервью 2013 года для The Hollywood Reporter режиссер признавался, что на создание "Дома секретов" его вдохновили книги Роулинг, в частности, то, какое влияние ее романы оказали на детей. Также он назвал свою трилогию "кузиной" картины "Балбесы" 1985 года, к которой он написал сценарий.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, книги
02:39 25.09.2021
 
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей

Крис Коламбус снимет сериал по своим книгам для детей из серии "Дом секретов"

© Drew GurianАмериканский кинорежиссер Крис Коламбус
Американский кинорежиссер Крис Коламбус
© Drew Gurian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider.
Проект основан на трилогии "House of secrets" ("Дом секретов"), в которой рассказывается о детях из семьи Уокер — Брендане, Элеоноре и Корделии. Вместе с родителями они переезжают из уютного и современного дома в старинный викторианский замок, ранее принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. Придуманные им герои проникают в реальный мир — настолько сильным воображением обладал романист.
Над сериалом Коламбус будет работать со своими партнерами из 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом.
"Крис, Майкл и Марк рассказывают истории, которые находят отклик у представителей разных поколений. Через персонажей они передают ощущение магии и изумления", — считает Айо Дэвис, исполнительный вице-президент по креативному развитию и стратегии Disney Branded Television.
Крис Коламбус писал "Дом секретов" вместе с Недом Виззини, умершим 19 декабря 2013 года. Первая книга была опубликована в 2013, последняя часть трилогии вышла в 2016.
Широкой аудитории Коламбус прежде всего известен как режиссер фильмов о "мальчике, который выжил". Он снял блокбастеры "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната".
В интервью 2013 года для The Hollywood Reporter режиссер признавался, что на создание "Дома секретов" его вдохновили книги Роулинг, в частности, то, какое влияние ее романы оказали на детей. Также он назвал свою трилогию "кузиной" картины "Балбесы" 1985 года, к которой он написал сценарий.
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КультураДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри ПоттерНовости культурыКино и сериалыКниги
 
 
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