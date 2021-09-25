https://ria.ru/20210925/potter-1751592546.html

Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей

Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей - РИА Новости, 25.09.2021

Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей

Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T02:39

2021-09-25T02:39

2021-09-25T02:39

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. Проект основан на трилогии "House of secrets" ("Дом секретов"), в которой рассказывается о детях из семьи Уокер — Брендане, Элеоноре и Корделии. Вместе с родителями они переезжают из уютного и современного дома в старинный викторианский замок, ранее принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. Придуманные им герои проникают в реальный мир — настолько сильным воображением обладал романист. Над сериалом Коламбус будет работать со своими партнерами из 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом."Крис, Майкл и Марк рассказывают истории, которые находят отклик у представителей разных поколений. Через персонажей они передают ощущение магии и изумления", — считает Айо Дэвис, исполнительный вице-президент по креативному развитию и стратегии Disney Branded Television. Крис Коламбус писал "Дом секретов" вместе с Недом Виззини, умершим 19 декабря 2013 года. Первая книга была опубликована в 2013, последняя часть трилогии вышла в 2016. Широкой аудитории Коламбус прежде всего известен как режиссер фильмов о "мальчике, который выжил". Он снял блокбастеры "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната". В интервью 2013 года для The Hollywood Reporter режиссер признавался, что на создание "Дома секретов" его вдохновили книги Роулинг, в частности, то, какое влияние ее романы оказали на детей. Также он назвал свою трилогию "кузиной" картины "Балбесы" 1985 года, к которой он написал сценарий.

https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, книги