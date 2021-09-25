https://ria.ru/20210925/potter-1751592546.html
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей - РИА Новости, 25.09.2021
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей
Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:39
2021-09-25T02:39
2021-09-25T02:39
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает Collider. Проект основан на трилогии "House of secrets" ("Дом секретов"), в которой рассказывается о детях из семьи Уокер — Брендане, Элеоноре и Корделии. Вместе с родителями они переезжают из уютного и современного дома в старинный викторианский замок, ранее принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. Придуманные им герои проникают в реальный мир — настолько сильным воображением обладал романист. Над сериалом Коламбус будет работать со своими партнерами из 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом."Крис, Майкл и Марк рассказывают истории, которые находят отклик у представителей разных поколений. Через персонажей они передают ощущение магии и изумления", — считает Айо Дэвис, исполнительный вице-президент по креативному развитию и стратегии Disney Branded Television. Крис Коламбус писал "Дом секретов" вместе с Недом Виззини, умершим 19 декабря 2013 года. Первая книга была опубликована в 2013, последняя часть трилогии вышла в 2016. Широкой аудитории Коламбус прежде всего известен как режиссер фильмов о "мальчике, который выжил". Он снял блокбастеры "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната". В интервью 2013 года для The Hollywood Reporter режиссер признавался, что на создание "Дома секретов" его вдохновили книги Роулинг, в частности, то, какое влияние ее романы оказали на детей. Также он назвал свою трилогию "кузиной" картины "Балбесы" 1985 года, к которой он написал сценарий.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, книги
Режиссер "Гарри Поттера" снимет сериал по своим книгам для детей
Крис Коламбус снимет сериал по своим книгам для детей из серии "Дом секретов"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Крис Коламбус снимет по своим книгам для детей сериал для Disney+, сообщает
Collider.
Проект основан на трилогии "House of secrets" ("Дом секретов"), в которой рассказывается о детях из семьи Уокер — Брендане, Элеоноре и Корделии. Вместе с родителями они переезжают из уютного и современного дома в старинный викторианский замок, ранее принадлежавший писателю-оккультисту Денверу Кристоффу. Придуманные им герои проникают в реальный мир — настолько сильным воображением обладал романист.
Над сериалом Коламбус будет работать со своими партнерами из 26th Street Pictures Майклом Барнатаном и Марком Рэдклиффом.
"Крис, Майкл и Марк рассказывают истории, которые находят отклик у представителей разных поколений. Через персонажей они передают ощущение магии и изумления", — считает Айо Дэвис, исполнительный вице-президент по креативному развитию и стратегии Disney Branded Television.
Крис Коламбус писал "Дом секретов" вместе с Недом Виззини, умершим 19 декабря 2013 года. Первая книга была опубликована в 2013, последняя часть трилогии вышла в 2016.
Широкой аудитории Коламбус прежде всего известен как режиссер фильмов о "мальчике, который выжил". Он снял блокбастеры "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната".
В интервью 2013 года для The Hollywood Reporter режиссер признавался
, что на создание "Дома секретов" его вдохновили книги Роулинг, в частности, то, какое влияние ее романы оказали на детей. Также он назвал свою трилогию "кузиной" картины "Балбесы" 1985 года, к которой он написал сценарий.