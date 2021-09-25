https://ria.ru/20210925/pandemiya-1751740698.html
Страны Quad могут провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году
Страны Quad могут провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году - РИА Новости, 25.09.2021
Страны Quad могут провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году
Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, могут в 2022 году провести учения по борьбе с пандемией, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:29
2021-09-25T08:29
2021-09-25T08:29
распространение коронавируса
в мире
сша
япония
китай
синдзо абэ
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, могут в 2022 году провести учения по борьбе с пандемией, говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран."Мы также будем укреплять наше научно-техническое сотрудничество в области клинических испытаний и геномного надзора, чтобы мы могли ускорить наши усилия по прекращению этой пандемии и повышению безопасности здравоохранения. Мы привержены достижению общих глобальных целей, чтобы помочь вакцинировать мир, спасать жизни сейчас и улучшать восстановление, в том числе путем укрепления глобального финансирования безопасности здравоохранения и политического руководства", - отмечается в заявлении."Наши страны также проведут совместное совещание по обеспечению готовности к пандемии или учения в 2022 году", - говорится в заявлении.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751740344.html
https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, китай, синдзо абэ, коронавирус covid-19
Страны Quad могут провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году
Австралия, Индия, Япония и США могут провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году