В Греции поддержали создание оборонительного союза ЕС
Премьер-министр Греции Мицотакис высказался за создание Европейского оборонного союза
© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии
© AP Photo / Giannis Papanikos
АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Европе нужна стратегическая автономия и европейский оборонный союз, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
С трибуны ООН Мицотакис заявил, что если Европа хочет стать геополитической державой, настало время начать дебаты. Текст выступления Мицотакиса распространила пресс-служба премьера.
"Греция верит в многосторонний подход к нашим сложным глобальным вызовам сегодняшнего дня. Но я также твердо верю в абсолютную необходимость стратегической автономии Европы. Недавние события ясно продемонстрировали, что мы должны быть готовы и способны делать больше как европейцы в одиночку. Это не должно происходить за счет наших трансатлантических связей", - заявил Мицотакис.
"В любом случае европейский оборонительный союз укрепит НАТО. Это обяжет европейские страны заняться проблемами оперативной совместимости и скудных оборонных бюджетов. Это ускорит наше сотрудничество в киберпространстве и космосе", - сказал премьер Греции.
По его словам, если Европа хочет стать не только экономической, но и геополитической державой, настало время серьезно начать эти дебаты. "И те страны, которые больше всего хотят двигаться вперед, могут делать это более быстрыми темпами", - сказал он.
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Он считает, что стратегические интересы в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Сахеле вынуждают европейцев решать эту проблему безотлагательно.
"Потому что будут миссии там, где НАТО или ООН не будут представлены, но где должен быть ЕС", - сказал Мицотакис.
Вопрос о создании военного союза в ЕС стал активно обсуждаться после того, как США объявили о формировании в Индо-Тихоокеанском регионе оборонного партнерства AUKUS с участием Австралии и Великобритании. Недовольство созданием AUKUS выражает Франция, которая лишилась многомиллиардного контракта на поставку атомных подводных лодок австралийцам.
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