https://ria.ru/20210925/oborona-1751729882.html

В Греции поддержали создание оборонительного союза ЕС

В Греции поддержали создание оборонительного союза ЕС - РИА Новости, 25.09.2021

В Греции поддержали создание оборонительного союза ЕС

Европе нужна стратегическая автономия и европейский оборонный союз, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T00:29

2021-09-25T00:29

2021-09-25T00:29

в мире

оон

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кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Европе нужна стратегическая автономия и европейский оборонный союз, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.С трибуны ООН Мицотакис заявил, что если Европа хочет стать геополитической державой, настало время начать дебаты. Текст выступления Мицотакиса распространила пресс-служба премьера."В любом случае европейский оборонительный союз укрепит НАТО. Это обяжет европейские страны заняться проблемами оперативной совместимости и скудных оборонных бюджетов. Это ускорит наше сотрудничество в киберпространстве и космосе", - сказал премьер Греции.По его словам, если Европа хочет стать не только экономической, но и геополитической державой, настало время серьезно начать эти дебаты. "И те страны, которые больше всего хотят двигаться вперед, могут делать это более быстрыми темпами", - сказал он.Он считает, что стратегические интересы в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Сахеле вынуждают европейцев решать эту проблему безотлагательно.Вопрос о создании военного союза в ЕС стал активно обсуждаться после того, как США объявили о формировании в Индо-Тихоокеанском регионе оборонного партнерства AUKUS с участием Австралии и Великобритании. Недовольство созданием AUKUS выражает Франция, которая лишилась многомиллиардного контракта на поставку атомных подводных лодок австралийцам.

https://ria.ru/20210918/sily-1750635362.html

https://ria.ru/20210923/evropa-1751448265.html

европа

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в мире, оон, европа, нато, кириакос мицотакис