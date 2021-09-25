https://ria.ru/20210925/napadenie-1751771676.html

В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина - РИА Новости, 25.09.2021

В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:42

2021-09-25T14:42

2021-09-25T19:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.С задержанным проводится ряд процессуальных действий.В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20210917/voronezh-1750527466.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва