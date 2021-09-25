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В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:42
2021-09-25T19:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.С задержанным проводится ряд процессуальных действий.В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, москва
14:42 25.09.2021 (обновлено: 19:29 25.09.2021)
 
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина, два человека пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей.
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.
С задержанным проводится ряд процессуальных действий.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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