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В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:42
2021-09-25T14:42
2021-09-25T19:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.С задержанным проводится ряд процессуальных действий.В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, москва
14:42 25.09.2021 (обновлено: 19:29 25.09.2021)
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина, два человека пострадали
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы
, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей.
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.
С задержанным проводится ряд процессуальных действий.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.