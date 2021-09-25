https://ria.ru/20210925/muppets-1751694830.html

Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов

Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов - РИА Новости, 25.09.2021

Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов

Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями"), сообщает Collider. Ролик опубликован на странице Disney + в YouTube. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T05:10

2021-09-25T05:10

2021-09-25T05:10

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями"), сообщает Collider. Ролик опубликован на странице Disney + в YouTube. На первых секундах видео звучит закадровый голос, который приветствует зрителей в "доме страха и испуга". Но как только история становится действительно жуткой, атмосфера резко меняется — в кадре появляются призраки некоторых маппетов. И они настаивают на том, что проект семейный. Гонзо и Пепе должны провести ночь в особняке с привидениями. Если испытание они не выдержат, то останутся там навсегда. Такое героям выпало приключение на Хэллоуин. Герои встретятся с призраком лягушонка Кермита, мисс Пигги в хрустальном шаре, гигантским плотоядным растением и другой нечестью. Кроме маппетов, в шоу снимались Тараджи Хенсон, Даррен Крисс, Иветт Николь Браун, Джон Стэймос и другие. "Muppets haunted mansion" выйдет на платформе на Disney + 8 октября.

https://ria.ru/20210924/teletubbies-1751480663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы