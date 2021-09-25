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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210925/muppets-1751694830.html
Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов
Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов - РИА Новости, 25.09.2021
Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов
Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями"), сообщает Collider. Ролик опубликован на странице Disney + в YouTube. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T05:10
2021-09-25T05:10
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями"), сообщает Collider. Ролик опубликован на странице Disney + в YouTube. На первых секундах видео звучит закадровый голос, который приветствует зрителей в "доме страха и испуга". Но как только история становится действительно жуткой, атмосфера резко меняется — в кадре появляются призраки некоторых маппетов. И они настаивают на том, что проект семейный. Гонзо и Пепе должны провести ночь в особняке с привидениями. Если испытание они не выдержат, то останутся там навсегда. Такое героям выпало приключение на Хэллоуин. Герои встретятся с призраком лягушонка Кермита, мисс Пигги в хрустальном шаре, гигантским плотоядным растением и другой нечестью. Кроме маппетов, в шоу снимались Тараджи Хенсон, Даррен Крисс, Иветт Николь Браун, Джон Стэймос и другие. "Muppets haunted mansion" выйдет на платформе на Disney + 8 октября.
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новости культуры, кино и сериалы
05:10 25.09.2021
 
Призрак Кермита и другая нечисть отмечают Хэллоуин в новом шоу маппетов

Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями")

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Muppets haunted mansion" ("Маппеты: особняк с привидениями"), сообщает Collider. Ролик опубликован на странице Disney + в YouTube.
На первых секундах видео звучит закадровый голос, который приветствует зрителей в "доме страха и испуга". Но как только история становится действительно жуткой, атмосфера резко меняется — в кадре появляются призраки некоторых маппетов. И они настаивают на том, что проект семейный.
Гонзо и Пепе должны провести ночь в особняке с привидениями. Если испытание они не выдержат, то останутся там навсегда. Такое героям выпало приключение на Хэллоуин.
Герои встретятся с призраком лягушонка Кермита, мисс Пигги в хрустальном шаре, гигантским плотоядным растением и другой нечестью.
Кроме маппетов, в шоу снимались Тараджи Хенсон, Даррен Крисс, Иветт Николь Браун, Джон Стэймос и другие.
"Muppets haunted mansion" выйдет на платформе на Disney + 8 октября.
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