https://ria.ru/20210925/lavrov-1751824670.html

Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран

Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:41

2021-09-25T21:41

2021-09-25T22:43

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_17fb7cc6717768096d2f6ebb7eb37084.jpg

ООН, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.Ранее президент США Джо Байден заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается."Мы хотели бы, чтобы США сделали следующий шаг и вслед за обязательством не применять силу для того, чтобы переделывать других, не заниматься этим вообще, признать, что мы все разные, у нас и культурные, и цивилизационные корни разные, но мы живем на одной планете, надо друг друга уважать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.При этом министр отметил, что США могут иными средствами пытаться "устраивать жизнь других стран", как им кажется правильным.

https://ria.ru/20210925/internet-1751820725.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия