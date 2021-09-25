https://ria.ru/20210925/lavrov-1751824670.html
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:41
2021-09-25T21:41
2021-09-25T22:43
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_17fb7cc6717768096d2f6ebb7eb37084.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.Ранее президент США Джо Байден заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается."Мы хотели бы, чтобы США сделали следующий шаг и вслед за обязательством не применять силу для того, чтобы переделывать других, не заниматься этим вообще, признать, что мы все разные, у нас и культурные, и цивилизационные корни разные, но мы живем на одной планете, надо друг друга уважать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.При этом министр отметил, что США могут иными средствами пытаться "устраивать жизнь других стран", как им кажется правильным.
https://ria.ru/20210925/internet-1751820725.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814177_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_083825aa78528d4951a484fcff26320b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
21:41 25.09.2021 (обновлено: 22:43 25.09.2021)
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран
Глава МИД России Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран