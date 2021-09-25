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Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:41
2021-09-25T22:43
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.Ранее президент США Джо Байден заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается."Мы хотели бы, чтобы США сделали следующий шаг и вслед за обязательством не применять силу для того, чтобы переделывать других, не заниматься этим вообще, признать, что мы все разные, у нас и культурные, и цивилизационные корни разные, но мы живем на одной планете, надо друг друга уважать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.При этом министр отметил, что США могут иными средствами пытаться "устраивать жизнь других стран", как им кажется правильным.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
21:41 25.09.2021 (обновлено: 22:43 25.09.2021)
 
Лавров призвал США отказаться от переделывания других стран

Глава МИД России Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается.
"Мы хотели бы, чтобы США сделали следующий шаг и вслед за обязательством не применять силу для того, чтобы переделывать других, не заниматься этим вообще, признать, что мы все разные, у нас и культурные, и цивилизационные корни разные, но мы живем на одной планете, надо друг друга уважать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
При этом министр отметил, что США могут иными средствами пытаться "устраивать жизнь других стран", как им кажется правильным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед журналистами во время пресс-конференции на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 21:46
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В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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