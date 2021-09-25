https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751756580.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:53
2021-09-25T11:53
2021-09-25T11:53
распространение коронавируса
общество
республика алтай
здоровье - общество
республика бурятия
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,14%, 2. Республика Бурятия - 0,16%, 3. Сахалинская область - 0,17%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай - 0,14 процента