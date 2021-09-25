https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751756580.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:53

2021-09-25T11:53

2021-09-25T11:53

распространение коронавируса

общество

республика алтай

здоровье - общество

республика бурятия

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,14%, 2. Республика Бурятия - 0,16%, 3. Сахалинская область - 0,17%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751755803.html

республика алтай

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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