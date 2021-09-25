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В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907), Подмосковье (1 106), сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:48
2021-09-25T11:48
2021-09-25T11:48
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907), Подмосковье (1 106), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 211, 2 Санкт-Петербург - 1 907, 3. Московская область - 1 106", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 20, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 10.
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом