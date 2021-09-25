https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751756059.html

В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.09.2021

В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907), Подмосковье (1 106), сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:48

2021-09-25T11:48

2021-09-25T11:48

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3 211), Санкт-Петербурге (1 907), Подмосковье (1 106), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 211, 2 Санкт-Петербург - 1 907, 3. Московская область - 1 106", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 20, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 10.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии