https://ria.ru/20210925/kadyrov-1751823102.html

Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне

Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне - РИА Новости, 25.09.2021

Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, объявляя результаты голосования на выборах в Чечне во время встречи с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:22

2021-09-25T22:22

2021-09-25T22:54

выборы в государственную думу

политика

грозный

рамзан кадыров

владимир путин

единая россия

кпрф

лдпр

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Кадыров со смехом огласил перед Путиным результаты на выборах в Чечне

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, объявляя результаты голосования на выборах в Чечне во время встречи с президентом Владимиром Путиным."У нас в республике "Единая Россия" получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того", — сказал глава республики. Запись его речи показали в эфире телеканала "Россия 24".Кадыров подчеркнул, что итоговый процент проголосовавших за партию "Единая Россия" в Чечне — это большой результат плодотворной совместной работы.Путин в ответ заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателя становятся понятными.

https://ria.ru/20210921/chechnya-1751200691.html

грозный

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политика, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр