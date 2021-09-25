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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/kadyrov-1751823102.html
Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне
Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне - РИА Новости, 25.09.2021
Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, объявляя результаты голосования на выборах в Чечне во время встречи с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:22
2021-09-25T22:54
выборы в государственную думу
политика
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
единая россия
кпрф
лдпр
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Кадыров со смехом огласил перед Путиным результаты на выборах в Чечне
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, объявляя результаты голосования на выборах в Чечне во время встречи с президентом Владимиром Путиным."У нас в республике "Единая Россия" получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того", — сказал глава республики. Запись его речи показали в эфире телеканала "Россия 24".Кадыров подчеркнул, что итоговый процент проголосовавших за партию "Единая Россия" в Чечне — это большой результат плодотворной совместной работы.Путин в ответ заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателя становятся понятными.
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политика, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр
22:22 25.09.2021 (обновлено: 22:54 25.09.2021)
 
Кадыров со смехом озвучил Путину результаты на выборах в Чечне

Главу Чечни Кадырова рассмешили результаты КПРФ и ЛДПР на выборах в Чечне

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать смех, объявляя результаты голосования на выборах в Чечне во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
"У нас в республике "Единая Россия" получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того", — сказал глава республики. Запись его речи показали в эфире телеканала "Россия 24".
Кадыров подчеркнул, что итоговый процент проголосовавших за партию "Единая Россия" в Чечне — это большой результат плодотворной совместной работы.
Путин в ответ заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателя становятся понятными.
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Выборы в Государственную думуПолитикаГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
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