https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779410.html

Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы

Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы - РИА Новости, 25.09.2021

Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы

Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет пятая партия, это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:21

2021-09-25T16:21

2021-09-25T16:43

политика

владимир путин

госдума рф

россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет пятая партия, это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД по итогам выборов 17-19 сентября, Путин напомнил, что накануне ЦИК подвел итоги, четыре партии подтвердили статус парламентских, отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди"."Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html

россия

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политика, владимир путин, госдума рф, россия