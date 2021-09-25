https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779410.html
Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы
Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы - РИА Новости, 25.09.2021
Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы
Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет пятая партия, это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:21
2021-09-25T16:21
2021-09-25T16:43
политика
владимир путин
госдума рф
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет пятая партия, это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД по итогам выборов 17-19 сентября, Путин напомнил, что накануне ЦИК подвел итоги, четыре партии подтвердили статус парламентских, отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди"."Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20210925/putin-1751782581.html
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
16:21 25.09.2021 (обновлено: 16:43 25.09.2021)
Путин отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы
Путин: в Госдуме будет пятая партия впервые после выборов 1999 года