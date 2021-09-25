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Путин пообещал поддержку Дегтяреву
Путин пообещал поддержку Дегтяреву - РИА Новости, 25.09.2021
Путин пообещал поддержку Дегтяреву
Президент России Владимир Путин заявил, что для него не имеет значения, к какой партии принадлежит избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:27
2021-09-25T17:27
2021-09-25T17:49
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
владимир путин
михаил дегтярев
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для него не имеет значения, к какой партии принадлежит избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, главное, чтобы он был эффективным руководителем."Надеюсь, что успешно будет работать и вновь избранный губернатор Хабаровского края. Он человек молодой, энергичный, внешне выглядит уже солидно. Я надеюсь, что эта неторопливость внешняя и солидность - она выльется в конкретные результаты его работы. Нам неважно, от какой он партии, для меня во всяком случае точно, вы это знаете, главное - чтобы он был эффективным руководителем и работал бы на благо Хабаровского края",- сказал Путин на встрече с руководителями прошедших в ГД партий, отметив, что в Кремле будут его поддерживать.
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РИА Новости
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политика, хабаровский край, владимир путин, михаил дегтярев, россия
17:27 25.09.2021 (обновлено: 17:49 25.09.2021)
Путин пообещал поддержку Дегтяреву
Путин: важно, чтобы Дегтярев был эффективным на посту хабаровского губернатора