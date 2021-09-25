https://ria.ru/20210925/degtyarev-1751789008.html

Путин пообещал поддержку Дегтяреву

Путин пообещал поддержку Дегтяреву - РИА Новости, 25.09.2021

Путин пообещал поддержку Дегтяреву

Президент России Владимир Путин заявил, что для него не имеет значения, к какой партии принадлежит избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:27

2021-09-25T17:27

2021-09-25T17:49

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

владимир путин

михаил дегтярев

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для него не имеет значения, к какой партии принадлежит избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, главное, чтобы он был эффективным руководителем."Надеюсь, что успешно будет работать и вновь избранный губернатор Хабаровского края. Он человек молодой, энергичный, внешне выглядит уже солидно. Я надеюсь, что эта неторопливость внешняя и солидность - она выльется в конкретные результаты его работы. Нам неважно, от какой он партии, для меня во всяком случае точно, вы это знаете, главное - чтобы он был эффективным руководителем и работал бы на благо Хабаровского края",- сказал Путин на встрече с руководителями прошедших в ГД партий, отметив, что в Кремле будут его поддерживать.

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, владимир путин, михаил дегтярев, россия