https://ria.ru/20210925/chernyshenko-1751755081.html

Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030"

Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030" - РИА Новости, 25.09.2021

Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030"

Итоги отбора вузов в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:41

2021-09-25T11:41

2021-09-25T11:41

общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Итоги отбора вузов в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Уже на следующей неделе мы подведём итоги первой волны отбора в рамках такой популярной сейчас программы... "Приоритет-2030", - заявил Чернышенко в ходе пленарного заседания фестиваля "Техносреда"."Приоритет 2030 " - самая крупная в истории современной России программа, направленная на поддержку и развитие вузов. Не менее 100 участников получат гарантированную поддержку из бюджета страны. Впервые весь цикл мероприятий, начиная от презентации и заканчивая непосредственно приемом заявок на участие, проходит в электронном формате.

https://na.ria.ru/20210723/prioritet2030-1742523853.html

россия

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2021

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общество, дмитрий чернышенко, россия