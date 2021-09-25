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Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030"
Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030" - РИА Новости, 25.09.2021
Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030"
Итоги отбора вузов в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:41
2021-09-25T11:41
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Итоги отбора вузов в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Уже на следующей неделе мы подведём итоги первой волны отбора в рамках такой популярной сейчас программы... "Приоритет-2030", - заявил Чернышенко в ходе пленарного заседания фестиваля "Техносреда"."Приоритет 2030 " - самая крупная в истории современной России программа, направленная на поддержку и развитие вузов. Не менее 100 участников получат гарантированную поддержку из бюджета страны. Впервые весь цикл мероприятий, начиная от презентации и заканчивая непосредственно приемом заявок на участие, проходит в электронном формате.
https://na.ria.ru/20210723/prioritet2030-1742523853.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия
11:41 25.09.2021
 
Чернышенко рассказал, когда подведут итоги отбора вузов в "Приоритет-2030"

Вице-премьер Чернышенко: итоги отбора вузов в "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Итоги отбора вузов в программу академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" подведут на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Уже на следующей неделе мы подведём итоги первой волны отбора в рамках такой популярной сейчас программы... "Приоритет-2030", - заявил Чернышенко в ходе пленарного заседания фестиваля "Техносреда".
"Приоритет 2030 " - самая крупная в истории современной России программа, направленная на поддержку и развитие вузов. Не менее 100 участников получат гарантированную поддержку из бюджета страны. Впервые весь цикл мероприятий, начиная от презентации и заканчивая непосредственно приемом заявок на участие, проходит в электронном формате.
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. 1 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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