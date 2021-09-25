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В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице
В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице
Благоустройство сквера завершилось на Оборонной улице на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.10.2021
2021-09-25T11:17
2021-10-01T17:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА,&nbsp; 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера завершилось на Оборонной улице на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице на северо-востоке столицы. Небольшой сквер расположен между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе СВАО", - говорится в сообщении.Отмечается,&nbsp; что в нем проводят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность учли при благоустройстве.Также сообщается,&nbsp; что в сквере сделали одну спортивную площадку и ринг для панна-футбола, установили уличные тренажеры, пункты проката самокатов.Помимо этого, обустроили зоны со скамейками для тихого отдыха и установили почти 100 новых опор наружного освещения. Также в сквере сделали удобную систему навигации."Дополнительно озеленили территорию: высадили 70 деревьев, более 400 кустарников, разбили газоны и обустроили цветники. Всю дорожно-тропиночную сеть адаптировали для маломобильных горожан", - говорится в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
11:17 25.09.2021 (обновлено: 17:18 01.10.2021)
 

В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСквер на Оборонной улице
Сквер на Оборонной улице - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА,  25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера завершилось на Оборонной улице на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице на северо-востоке столицы. Небольшой сквер расположен между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе СВАО", - говорится в сообщении.
Отмечается,  что в нем проводят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность учли при благоустройстве.
"Аллею памяти перенесли вглубь сквера. Установили стенды для размещения информационных материалов к значимым и памятным датам. Установили новую сцену. Оборудовали две детские площадки с горками, качелями и канатными комплексами", - говорится в сообщении.
Также сообщается,  что в сквере сделали одну спортивную площадку и ринг для панна-футбола, установили уличные тренажеры, пункты проката самокатов.
Помимо этого, обустроили зоны со скамейками для тихого отдыха и установили почти 100 новых опор наружного освещения. Также в сквере сделали удобную систему навигации.
"Дополнительно озеленили территорию: высадили 70 деревьев, более 400 кустарников, разбили газоны и обустроили цветники. Всю дорожно-тропиночную сеть адаптировали для маломобильных горожан", - говорится в сообщении.
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