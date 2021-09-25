https://ria.ru/20210925/blagoustroystvo-1752712171.html

В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице

В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице

Благоустройство сквера завершилось на Оборонной улице на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.10.2021

2021-09-25T11:17

2021-09-25T11:17

2021-10-01T17:18

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Благоустройство сквера завершилось на Оборонной улице на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице на северо-востоке столицы. Небольшой сквер расположен между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе СВАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем проводят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность учли при благоустройстве.Также сообщается, что в сквере сделали одну спортивную площадку и ринг для панна-футбола, установили уличные тренажеры, пункты проката самокатов.Помимо этого, обустроили зоны со скамейками для тихого отдыха и установили почти 100 новых опор наружного освещения. Также в сквере сделали удобную систему навигации."Дополнительно озеленили территорию: высадили 70 деревьев, более 400 кустарников, разбили газоны и обустроили цветники. Всю дорожно-тропиночную сеть адаптировали для маломобильных горожан", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210709/moskva-1740446442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы