https://ria.ru/20210925/avtomobil-1751744323.html

Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто

Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто - РИА Новости, 25.09.2021

Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто

Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:32

2021-09-25T09:32

2021-09-25T09:32

общество

согласие

авто

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В отличие от опыта и качества вождения семейное положение, конечно, не является главным фактором, влияющим на аварийность водителя. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее. Поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско", - отметили они."При расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается множество факторов. Это позволяет предложить каждому клиенту наиболее справедливый тариф по каско. Опыт автомобилиста, возраст и семейное положение – это основные факторы для страховой компании при расчете тарифа", - также пояснили эксперты.По их подсчетам, молодые люди с небольшим стажем (до 4 лет) за рулем мощных, но не очень дорогих автомобилей – самые неосторожные водители. Именно их действия часто приводят к серьезным последствиям, в том числе, "тоталю" (повреждению автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления)."Для водителей этой категории из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое. Водители, у которых есть семьи, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку на полис до 20%", - добавили в "Согласии".Так, частота убытков у холостых мужчин на 1,3 п.п. выше, чем у женатых. На аварийность женщин-водителей брак влияет меньше – этот показатель у замужних на 0,7 п.п. меньше по сравнению с теми, у кого мужей нет. По статистике "Согласия", в сравнении с мужчинами в авариях женщины-водители наносят автомобилю менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи – 98,7 тысячи рублей или на 9% меньше такого же показателя у представителей сильного пола. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11% у мужчин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751596987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, согласие , авто, россия