Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/avtomobil-1751744323.html
Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто
Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто - РИА Новости, 25.09.2021
Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто
Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:32
2021-09-25T09:32
общество
согласие
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dabeecea500f0e91833db1e7ec2ddef7.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В отличие от опыта и качества вождения семейное положение, конечно, не является главным фактором, влияющим на аварийность водителя. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее. Поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско", - отметили они."При расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается множество факторов. Это позволяет предложить каждому клиенту наиболее справедливый тариф по каско. Опыт автомобилиста, возраст и семейное положение – это основные факторы для страховой компании при расчете тарифа", - также пояснили эксперты.По их подсчетам, молодые люди с небольшим стажем (до 4 лет) за рулем мощных, но не очень дорогих автомобилей – самые неосторожные водители. Именно их действия часто приводят к серьезным последствиям, в том числе, "тоталю" (повреждению автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления)."Для водителей этой категории из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое. Водители, у которых есть семьи, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку на полис до 20%", - добавили в "Согласии".Так, частота убытков у холостых мужчин на 1,3 п.п. выше, чем у женатых. На аварийность женщин-водителей брак влияет меньше – этот показатель у замужних на 0,7 п.п. меньше по сравнению с теми, у кого мужей нет. По статистике "Согласия", в сравнении с мужчинами в авариях женщины-водители наносят автомобилю менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи – 98,7 тысячи рублей или на 9% меньше такого же показателя у представителей сильного пола. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11% у мужчин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751596987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151954/87/1519548740_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_e1cf237c3ee294d16b872e7b6c905b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, согласие , авто, россия
09:32 25.09.2021
 
Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто

Женатые люди водят автомобиль аккуратнее холостых, показало исследование

CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC0 / DarkoStojanovic /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"В отличие от опыта и качества вождения семейное положение, конечно, не является главным фактором, влияющим на аварийность водителя. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее. Поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско", - отметили они.
"При расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается множество факторов. Это позволяет предложить каждому клиенту наиболее справедливый тариф по каско. Опыт автомобилиста, возраст и семейное положение – это основные факторы для страховой компании при расчете тарифа", - также пояснили эксперты.
По их подсчетам, молодые люди с небольшим стажем (до 4 лет) за рулем мощных, но не очень дорогих автомобилей – самые неосторожные водители. Именно их действия часто приводят к серьезным последствиям, в том числе, "тоталю" (повреждению автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления).
"Для водителей этой категории из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое. Водители, у которых есть семьи, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку на полис до 20%", - добавили в "Согласии".
Так, частота убытков у холостых мужчин на 1,3 п.п. выше, чем у женатых. На аварийность женщин-водителей брак влияет меньше – этот показатель у замужних на 0,7 п.п. меньше по сравнению с теми, у кого мужей нет. По статистике "Согласия", в сравнении с мужчинами в авариях женщины-водители наносят автомобилю менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи – 98,7 тысячи рублей или на 9% меньше такого же показателя у представителей сильного пола. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11% у мужчин.
Пункт технического осмотра автомобилей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:12В России
Стало известно, каким автомобилям потребуется техосмотр
 
ОбществоСогласиеАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
11:56При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
11:53Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния