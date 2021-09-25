https://ria.ru/20210925/alpinisty-1751758582.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 25.09.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, состояние еще двух улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:14

2021-09-25T12:14

2021-09-25T12:42

туризм

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

новости - туризм

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, состояние еще двух улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии."Двое находившихся в реанимации – гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги – переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших", — сказал собеседник агентства.По его словам, все госпитализированные идут на поправку.Накануне на высоте 5,4 километра 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных спасатели эвакуировали и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751623849.html

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нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе