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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210925/alpinisty-1751758582.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 25.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, состояние еще двух улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:14
2021-09-25T12:42
туризм
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, состояние еще двух улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии."Двое находившихся в реанимации – гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги – переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших", — сказал собеседник агентства.По его словам, все госпитализированные идут на поправку.Накануне на высоте 5,4 километра 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных спасатели эвакуировали и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html
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нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
12:14 25.09.2021 (обновлено: 12:42 25.09.2021)
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Минздрав КБР: пострадавшие на Эльбрусе альпинисты идут на поправку

© Фото : ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, состояние еще двух улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.
"Двое находившихся в реанимации – гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги – переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:57Туризм
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людейГруппа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.
По его словам, все госпитализированные идут на поправку.
Накануне на высоте 5,4 километра 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных спасатели эвакуировали и передали медикам. Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
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ТуризмНальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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