https://ria.ru/20210925/afganistan-1751741368.html

Страны Quad скоординируют политику в отношении Афганистана

Страны Quad скоординируют политику в отношении Афганистана - РИА Новости, 25.09.2021

Страны Quad скоординируют политику в отношении Афганистана

Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились координировать политику в отношении Афганистана, говорится в совместном заявлении по итогам РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:43

2021-09-25T08:43

2021-09-25T08:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

япония

оон

талибан

россия

мохаммад хасан ахунд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились координировать политику в отношении Афганистана, говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет четыре страны, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены."В Южной Азии мы будем тесно координировать нашу дипломатическую, экономическую политику и политику в области прав человека в отношении Афганистана и будем углублять наше сотрудничество в области борьбы с терроризмом и гуманитарной деятельности в предстоящие месяцы в соответствии с резолюцией 2593 Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении по итогам встречи лидеров формата."Мы подтверждаем, что территория Афганистана не должна использоваться для угрозы или нападения на какую-либо страну или для укрытия или подготовки террористов или для планирования или финансирования террористических актов, и вновь заявляем о важности борьбы с терроризмом в Афганистане. Мы осуждаем использование посредников терроризма и подчеркиваем важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений, включая трансграничные нападения. Мы солидарны в поддержке афганских граждан и призываем талибов (движение "Талибан"*) обеспечить безопасный проезд любому лицу, желающему покинуть Афганистан, и обеспечить соблюдение прав человека всех афганцев, включая женщин, детей и меньшинства", - говорится в заявлении.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751724926.html

сша

япония

россия

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в мире, сша, япония, оон, талибан, россия, мохаммад хасан ахунд