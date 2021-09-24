https://ria.ru/20210924/zhirinovskiy-1751629692.html

Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Свердловской области

Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Свердловской области - РИА Новости, 24.09.2021

Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Свердловской области

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Свердловской области, мандат передан Леониду Хаютину, сообщает в пятницу избирком... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:06

2021-09-24T14:06

2021-09-24T14:06

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

владимир жириновский

госдума рф

яблоко

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Свердловской области, мандат передан Леониду Хаютину, сообщает в пятницу избирком региона."Рассмотрев заявление об отказе от получения депутатского мандата Жириновского Владимира Вольфовича (общеобластная часть, № 1), признанного избранным депутатом законодательного собрания Свердловской области в составе зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России", избирательная комиссия Свердловской области признала этот мандат вакантным и передала его Хаютину Леониду Валерьевичу (общеобластная часть, № 3)", - говорится в сообщении.Ранее Жириновский отказался от мандата депутата госсовета Чувашии, думы Югры и Мурманской областной думы.Выборы в заксобрание региона проходили с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей - 35,56%, на втором месте – КПРФ с 22,98% голосов, на третьем месте "Справедливая Россия – За правду" – 14,50%. ЛДПР и "Новые люди" набрали чуть более 9%, "Яблоко" - 2,75%, "Зелёная альтернатива" - 1,24%. Партия роста набрала менее 1%.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные.

https://ria.ru/20210924/zhirinovskiy-1751587427.html

https://ria.ru/20210920/zhirinovskiy-1750961509.html

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политика, свердловская область, владимир жириновский, госдума рф, яблоко