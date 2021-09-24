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В Раде заявили, что закон "об олигархах" будут пересматривать
В Раде заявили, что закон "об олигархах" будут пересматривать - РИА Новости, 24.09.2021
В Раде заявили, что закон "об олигархах" будут пересматривать
Закон "об олигархах" придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу, сообщил в пятницу глава фракции оппозиционной партии... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:23
2021-09-24T11:23
2021-09-24T11:23
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Закон "об олигархах" придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу, сообщил в пятницу глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк.В четверг парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон."Закон об олигархах будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! Тысячу пятьсот раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал Железняк в Telegram.По его словам, в принятом законе учтены три правки, которые противоречат одна другой. "Вчера вытерли ноги об регламент, чтобы на следующей неделе или позже снова выносить закон на голосование", - считает политик.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также, если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html
https://ria.ru/20210923/klimkin-1751513672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, верховная рада украины
В Раде заявили, что закон "об олигархах" будут пересматривать
Депутат Рады Железняк: закон "Об олигархах" пересмотрят из-за юридических ошибок
КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Закон "об олигархах" придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу, сообщил в пятницу глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк.
В четверг парламент Украины
по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.
"Закон об олигархах будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! Тысячу пятьсот раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал Железняк в Telegram
.
По его словам, в принятом законе учтены три правки, которые противоречат одна другой. "Вчера вытерли ноги об регламент, чтобы на следующей неделе или позже снова выносить закон на голосование", - считает политик.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также, если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.