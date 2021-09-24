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На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги
На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги - РИА Новости, 24.09.2021
На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги
Правительство РФ направит ещё 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:10
2021-09-24T09:10
забайкальский край
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на ликвидацию последствий паводков, произошедших прошлым летом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер транша составит 401 миллион рублей. Деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ. Общая протяжённость защитных сооружений превысит 58 километров."Принятое решение позволит компенсировать затраты региона, подвергшегося удару стихии, на проведение важных аварийно-восстановительных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html
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забайкальский край, михаил мишустин, россия
09:10 24.09.2021
 
На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги

Правительство выделило средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

© Фото : пресс-служба Андрея ГурулёваНа месте обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае
На месте обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : пресс-служба Андрея Гурулёва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье, сообщает пресс-служба кабмина.
"Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на ликвидацию последствий паводков, произошедших прошлым летом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер транша составит 401 миллион рублей. Деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ. Общая протяжённость защитных сооружений превысит 58 километров.
"Принятое решение позволит компенсировать затраты региона, подвергшегося удару стихии, на проведение важных аварийно-восстановительных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
Кадры разрушенного паводком моста через реку Ургал в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 07:48
В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
 
Забайкальский крайМихаил МишустинРоссия
 
 
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