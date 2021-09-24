https://ria.ru/20210924/zabaykale-1751562439.html

На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги

На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги - РИА Новости, 24.09.2021

На ликвидацию последствий паводков в Забайкалье выделили деньги

Правительство РФ направит ещё 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:10

2021-09-24T09:10

2021-09-24T09:10

забайкальский край

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 400 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на ликвидацию последствий паводков, произошедших прошлым летом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер транша составит 401 миллион рублей. Деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ. Общая протяжённость защитных сооружений превысит 58 километров."Принятое решение позволит компенсировать затраты региона, подвергшегося удару стихии, на проведение важных аварийно-восстановительных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

забайкальский край

россия

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забайкальский край, михаил мишустин, россия