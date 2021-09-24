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МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов
МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов - РИА Новости, 24.09.2021
МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов
ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:13
2021-09-24T08:13
в мире
иран
оон
йемен
саудовская аравия
совет безопасности оон
ахмед авад бен мубарак
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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости."Санкции уже есть. Я думаю, их следует использовать более разумно. Я имею в виду, что необходимо вводить санкции против их финансовых сетей, а не против отдельных людей", - сказал министр.Дипломат также заявил, что ООН и международное сообщество должно оказывать более активное давление, чтобы принудить хуситов к прекращению огня. По его словам, Совбеза ООН должен задействовать для этого все имеющиеся в его распоряжении инструменты.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
https://ria.ru/20210915/yemen-1750241163.html
иран
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в мире, иран, оон, йемен, саудовская аравия, совет безопасности оон, ахмед авад бен мубарак
08:13 24.09.2021
 
МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов

МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов из-за неэффективности санкций

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы в Йемене
Повстанцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости.
"Санкции уже есть. Я думаю, их следует использовать более разумно. Я имею в виду, что необходимо вводить санкции против их финансовых сетей, а не против отдельных людей", - сказал министр.
Дипломат также заявил, что ООН и международное сообщество должно оказывать более активное давление, чтобы принудить хуситов к прекращению огня. По его словам, Совбеза ООН должен задействовать для этого все имеющиеся в его распоряжении инструменты.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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На юге Йемена объявили ЧП
 
В миреИранООНЙеменСаудовская АравияСовет Безопасности ООНАхмед Авад бен Мубарак
 
 
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