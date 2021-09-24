https://ria.ru/20210924/yemen-1751558207.html

МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов

МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов - РИА Новости, 24.09.2021

МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов

ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:13

2021-09-24T08:13

2021-09-24T08:13

в мире

иран

оон

йемен

саудовская аравия

совет безопасности оон

ахмед авад бен мубарак

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости."Санкции уже есть. Я думаю, их следует использовать более разумно. Я имею в виду, что необходимо вводить санкции против их финансовых сетей, а не против отдельных людей", - сказал министр.Дипломат также заявил, что ООН и международное сообщество должно оказывать более активное давление, чтобы принудить хуситов к прекращению огня. По его словам, Совбеза ООН должен задействовать для этого все имеющиеся в его распоряжении инструменты.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

https://ria.ru/20210915/yemen-1750241163.html

иран

йемен

саудовская аравия

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в мире, иран, оон, йемен, саудовская аравия, совет безопасности оон, ахмед авад бен мубарак