Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/vzyatki-1751603492.html
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток - РИА Новости, 24.09.2021
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток
Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:34
2021-09-24T12:56
происшествия
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей, заявил следователь в 235 Гарнизонном военном суде Москвы.Алахвердиев инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он был арестован в августе. Сегодня в суде, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, следователь сообщил, что размер взятки составил около 7 миллионов рублей."Алахвердиев подозревается в том, что, являясь должностным лицом, в период с 2018 года по 2021 получил взятки в виде имущества или оказания услуг имущественного характера", - сказал он.По словам следователя, общая сумма взяток по еще трем возбужденным делам оценивается более чем в 1 миллион рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/vzyatka-1751361123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, вооруженные силы рф, россия
12:34 24.09.2021 (обновлено: 12:56 24.09.2021)
 
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток

Экс-замначальника инженерных войск Алахвердиева подозревают в получении еще трех взяток

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей, заявил следователь в 235 Гарнизонном военном суде Москвы.
Алахвердиев инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он был арестован в августе. Сегодня в суде, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, следователь сообщил, что размер взятки составил около 7 миллионов рублей.
"Алахвердиев подозревается в том, что, являясь должностным лицом, в период с 2018 года по 2021 получил взятки в виде имущества или оказания услуг имущественного характера", - сказал он.
По словам следователя, общая сумма взяток по еще трем возбужденным делам оценивается более чем в 1 миллион рублей.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:56В России
Получивший крупную взятку следователь сам пришел в полицию с повинной
 
ПроисшествияВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния