https://ria.ru/20210924/vzyatki-1751603492.html
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток - РИА Новости, 24.09.2021
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток
Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:34
2021-09-24T12:34
2021-09-24T12:56
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей, заявил следователь в 235 Гарнизонном военном суде Москвы.Алахвердиев инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он был арестован в августе. Сегодня в суде, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, следователь сообщил, что размер взятки составил около 7 миллионов рублей."Алахвердиев подозревается в том, что, являясь должностным лицом, в период с 2018 года по 2021 получил взятки в виде имущества или оказания услуг имущественного характера", - сказал он.По словам следователя, общая сумма взяток по еще трем возбужденным делам оценивается более чем в 1 миллион рублей.
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происшествия, вооруженные силы рф, россия
12:34 24.09.2021 (обновлено: 12:56 24.09.2021)
Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток
Экс-замначальника инженерных войск Алахвердиева подозревают в получении еще трех взяток
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев
подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей, заявил следователь в 235 Гарнизонном военном суде Москвы
.
Алахвердиев инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он был арестован в августе. Сегодня в суде, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, следователь сообщил, что размер взятки составил около 7 миллионов рублей.
"Алахвердиев подозревается в том, что, являясь должностным лицом, в период с 2018 года по 2021 получил взятки в виде имущества или оказания услуг имущественного характера", - сказал он.
По словам следователя, общая сумма взяток по еще трем возбужденным делам оценивается более чем в 1 миллион рублей.