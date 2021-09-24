https://ria.ru/20210924/vzyatki-1751603492.html

Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток

Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток - РИА Новости, 24.09.2021

Экс-замначальника инженерных войск подозревают в получении еще трех взяток

Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:34

2021-09-24T12:34

2021-09-24T12:56

происшествия

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший замначальника инженерных войск ВС России генерал-майор Руслан Алахвердиев подозревается в получении еще трех взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей, заявил следователь в 235 Гарнизонном военном суде Москвы.Алахвердиев инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Он был арестован в августе. Сегодня в суде, который рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения, следователь сообщил, что размер взятки составил около 7 миллионов рублей."Алахвердиев подозревается в том, что, являясь должностным лицом, в период с 2018 года по 2021 получил взятки в виде имущества или оказания услуг имущественного характера", - сказал он.По словам следователя, общая сумма взяток по еще трем возбужденным делам оценивается более чем в 1 миллион рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/vzyatka-1751361123.html

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происшествия, вооруженные силы рф, россия