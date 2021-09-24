https://ria.ru/20210924/vybory-1751660647.html

Толстой призвал ПАСЕ противостоять манипуляциям при оценке выборов в России

Толстой призвал ПАСЕ противостоять манипуляциям при оценке выборов в России - РИА Новости, 24.09.2021

Толстой призвал ПАСЕ противостоять манипуляциям при оценке выборов в России

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал международных партнеров по ассамблее не поддаваться... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:20

2021-09-24T16:20

2021-09-24T16:20

политика

парламентская ассамблея совета европы

страсбург

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал международных партнеров по ассамблее не поддаваться на провокации, связанные с оценкой выборов в РФ в западной прессе.Накануне член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ Толстой. Он также написал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно"."Сегодня ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Хотелось бы, чтобы то же самое сделали и наши коллеги по европейским международным организациям. Сегодня на Бюро ПАСЕ уже пришлось отражать атаки русофобов при обсуждении доклада оценочной миссии", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Политик отметил, что надеется, что докладчикам ПАСЕ удастся "не поддаться на манипуляции русофобов в западной прессе".Парламентарий также упомянул, что в пятницу на заседании некоторые члены бюро охарактеризовали избирательный процесс в России как "невыборы". "Не говорите нам "невыборы" - и не услышите в свой адрес "недогосударство", - заключил Толстой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/tsik-1751619417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/pase-1751633834.html

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политика, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, европа, госдума рф, цик рф, петр толстой, россия, владимир круглый