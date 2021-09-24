Толстой призвал ПАСЕ противостоять манипуляциям при оценке выборов в России
Петр Толстой призвал коллег по ПАСЕ противостоять манипуляциям при оценке выборов в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал международных партнеров по ассамблее не поддаваться на провокации, связанные с оценкой выборов в РФ в западной прессе.
Накануне член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ Толстой. Он также написал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
"Сегодня ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Хотелось бы, чтобы то же самое сделали и наши коллеги по европейским международным организациям. Сегодня на Бюро ПАСЕ уже пришлось отражать атаки русофобов при обсуждении доклада оценочной миссии", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что надеется, что докладчикам ПАСЕ удастся "не поддаться на манипуляции русофобов в западной прессе".
"Остается надеяться, что при разработке итогового документа докладчикам удастся не поддаться на провокации, которые звучат на площадках ПАСЕ, которые касаются, в частности, голосования граждан России в Крыму и на Донбассе. Подчеркну – граждан России! Что докладчики смогут уберечь себя от искушения опираться не на факты, а на смонтированные при участии разных иностранных НКО видео о якобы имевших место вбросах на наших избирательных участках", - добавил он.
Парламентарий также упомянул, что в пятницу на заседании некоторые члены бюро охарактеризовали избирательный процесс в России как "невыборы". "Не говорите нам "невыборы" - и не услышите в свой адрес "недогосударство", - заключил Толстой.