https://ria.ru/20210924/vybory-1751633243.html

Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ

Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ - РИА Новости, 24.09.2021

Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет вести дискуссии с Центризбиркомом о возможности применения на выборах всех уровней в российской... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:22

2021-09-24T14:22

2021-09-24T14:22

политика

севастополь

ростовская область

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет вести дискуссии с Центризбиркомом о возможности применения на выборах всех уровней в российской столице своей платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщил РИА Новости глава штаба Алексей Венедиктов.Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования, но то, что "накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни"."Позиция штаба такова: московская платформа должна применяться для голосования по вопросам московских проблем. Московские выборы - муниципальные, городская дума и выборы мэра - еще предмет дискуссий с ЦИКом и законодателями, но мы настаиваем на применении московской платформы. Федеральные выборы - Государственная дума, президент - тоже будут дискутироваться с ЦИКом, Госдумой и администрацией президента, но мы считаем, что и тут московская платформа может быть применена", - сказал Венедиктов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

https://ria.ru/20210924/zhaloby-1751601834.html

https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html

севастополь

ростовская область

москва

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политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, цик рф, элла памфилова