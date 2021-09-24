Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/vybory-1751633243.html
Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ
Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ - РИА Новости, 24.09.2021
Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет вести дискуссии с Центризбиркомом о возможности применения на выборах всех уровней в российской... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:22
2021-09-24T14:22
политика
севастополь
ростовская область
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
цик рф
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599918_0:139:2445:1514_1920x0_80_0_0_972e36b459898eda3f67d69ebdc70ffb.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет вести дискуссии с Центризбиркомом о возможности применения на выборах всех уровней в российской столице своей платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщил РИА Новости глава штаба Алексей Венедиктов.Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования, но то, что "накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни"."Позиция штаба такова: московская платформа должна применяться для голосования по вопросам московских проблем. Московские выборы - муниципальные, городская дума и выборы мэра - еще предмет дискуссий с ЦИКом и законодателями, но мы настаиваем на применении московской платформы. Федеральные выборы - Государственная дума, президент - тоже будут дискутироваться с ЦИКом, Госдумой и администрацией президента, но мы считаем, что и тут московская платформа может быть применена", - сказал Венедиктов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
https://ria.ru/20210924/zhaloby-1751601834.html
https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html
севастополь
ростовская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599918_58:0:2210:1614_1920x0_80_0_0_6716bccd578ce0fa3b9edbeee0973c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, цик рф, элла памфилова
14:22 24.09.2021
 
Общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ

Венедиктов: общественный штаб настаивает на применении в Москве своей платформы ДЭГ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет вести дискуссии с Центризбиркомом о возможности применения на выборах всех уровней в российской столице своей платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщил РИА Новости глава штаба Алексей Венедиктов.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования, но то, что "накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни".
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:30Выборы в Государственную думу
В МГИК рассказали о жалобах на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
"Позиция штаба такова: московская платформа должна применяться для голосования по вопросам московских проблем. Московские выборы - муниципальные, городская дума и выборы мэра - еще предмет дискуссий с ЦИКом и законодателями, но мы настаиваем на применении московской платформы. Федеральные выборы - Государственная дума, президент - тоже будут дискутироваться с ЦИКом, Госдумой и администрацией президента, но мы считаем, что и тут московская платформа может быть применена", - сказал Венедиктов.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:14Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования
 
ПолитикаСевастопольРостовская областьМоскваАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния