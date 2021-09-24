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В ОП прокомментировали итоги электронного голосования
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования
Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:02
2021-09-24T13:02
2021-09-24T13:02
выборы в государственную думу
политика
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москва
госдума рф
цик рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю, электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, потому что ... те политики, политические силы, которые призывали открыто бойкотировать электронное голосование, выражали недоверие, как следствие, и к цифровому избирателю, фактически оскорбляли людей современных - современно мыслящих, мобильных. Потом получили, естественно, от них в качестве ответной реакции голосование против них. Потом обижаются... Нет, у нас выросло целое поколение, для которых голосование - это удобный цифровой сервис", - сказал Малькевич на заседании ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, александр малькевич, россия
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования
Малькевич: политикам, которые не уважают цифрового избирателя, надо учиться коммуникации