https://ria.ru/20210924/vybory-1751613174.html

В ОП прокомментировали итоги электронного голосования

В ОП прокомментировали итоги электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021

В ОП прокомментировали итоги электронного голосования

Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:02

2021-09-24T13:02

2021-09-24T13:02

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

цик рф

александр малькевич

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751604187_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_df256d70c45a5eafa4d7030ec0b1b4d0.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю, электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, потому что ... те политики, политические силы, которые призывали открыто бойкотировать электронное голосование, выражали недоверие, как следствие, и к цифровому избирателю, фактически оскорбляли людей современных - современно мыслящих, мобильных. Потом получили, естественно, от них в качестве ответной реакции голосование против них. Потом обижаются... Нет, у нас выросло целое поколение, для которых голосование - это удобный цифровой сервис", - сказал Малькевич на заседании ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе.

https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html

севастополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, александр малькевич, россия