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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/vybory-1751613174.html
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования
Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:02
2021-09-24T13:02
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
цик рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю, электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, потому что ... те политики, политические силы, которые призывали открыто бойкотировать электронное голосование, выражали недоверие, как следствие, и к цифровому избирателю, фактически оскорбляли людей современных - современно мыслящих, мобильных. Потом получили, естественно, от них в качестве ответной реакции голосование против них. Потом обижаются... Нет, у нас выросло целое поколение, для которых голосование - это удобный цифровой сервис", - сказал Малькевич на заседании ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, александр малькевич, россия
13:02 24.09.2021
 
В ОП прокомментировали итоги электронного голосования

Малькевич: политикам, которые не уважают цифрового избирателя, надо учиться коммуникации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
Подведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю и электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, считает руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за онлайн-голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Политикам, которые неуважительно относятся к цифровому избирателю, электронному голосованию, нужно учиться онлайн-коммуникации, потому что ... те политики, политические силы, которые призывали открыто бойкотировать электронное голосование, выражали недоверие, как следствие, и к цифровому избирателю, фактически оскорбляли людей современных - современно мыслящих, мобильных. Потом получили, естественно, от них в качестве ответной реакции голосование против них. Потом обижаются... Нет, у нас выросло целое поколение, для которых голосование - это удобный цифровой сервис", - сказал Малькевич на заседании ЦИК РФ.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:14Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваГосдума РФЦИК РФАлександр МалькевичРоссия
 
 
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