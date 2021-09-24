12:00 24.09.2021 (обновлено: 12:32 24.09.2021)
Задержки в обработке итогов онлайн-голосования не было, заявил Венедиктов
Венедиктов: никакой задержки в обработке результатов онлайн-голосования в Москве не было
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было, сообщил глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов. И здесь происходит подмена, здесь слово "данные" путается со словом "официальные протоколы". Потому что результаты по муниципальным выборам мы дали в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету", - сказал Венедиктов в пятницу на заседании ЦИК.
По его словам, далее наступило время оформления протоколов.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.