https://ria.ru/20210924/vybory-1751594527.html

Задержки в обработке итогов онлайн-голосования не было, заявил Венедиктов

Задержки в обработке итогов онлайн-голосования не было, заявил Венедиктов - РИА Новости, 24.09.2021

Задержки в обработке итогов онлайн-голосования не было, заявил Венедиктов

Никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было, сообщил глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:00

2021-09-24T12:00

2021-09-24T12:32

выборы в государственную думу

общество

москва

политика

севастополь

дмитрий песков

алексей венедиктов (журналист)

московская городская дума

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было, сообщил глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов. И здесь происходит подмена, здесь слово "данные" путается со словом "официальные протоколы". Потому что результаты по муниципальным выборам мы дали в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету", - сказал Венедиктов в пятницу на заседании ЦИК.По его словам, далее наступило время оформления протоколов.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

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