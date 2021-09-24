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Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября

Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября - РИА Новости, 24.09.2021

Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что посетит Москву 26 ноября, рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:44

2021-09-24T00:44

2021-09-24T00:44

в мире

венгрия

владимир путин

виктор орбан

петер сийярто

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что посетит Москву 26 ноября, рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Отвечая на вопрос о том, когда планируются его переговоры с российским коллегой, он заявил: "Следующим подходящим случаем для встречи будет заседание совместной экономической комиссии между Россией и Венгрией в конце ноября".Он отметил, что заседание пройдет 26 ноября и станет в том числе подготовкой к предстоящему саммиту глав государств. Как отметил Сийярто в интервью РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов приехать в декабре в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210924/vizit-1751544803.html

венгрия

россия

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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, россия