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Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября
Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что посетит Москву 26 ноября, рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:44
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в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
петер сийярто
россия
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что посетит Москву 26 ноября, рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Отвечая на вопрос о том, когда планируются его переговоры с российским коллегой, он заявил: "Следующим подходящим случаем для встречи будет заседание совместной экономической комиссии между Россией и Венгрией в конце ноября".Он отметил, что заседание пройдет 26 ноября и станет в том числе подготовкой к предстоящему саммиту глав государств. Как отметил Сийярто в интервью РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов приехать в декабре в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, россия
00:44 24.09.2021
 
Глава МИД Венгрии посетит Москву 26 ноября

Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с Лавровым в Москве 26 ноября

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что посетит Москву 26 ноября, рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Отвечая на вопрос о том, когда планируются его переговоры с российским коллегой, он заявил: "Следующим подходящим случаем для встречи будет заседание совместной экономической комиссии между Россией и Венгрией в конце ноября".
Он отметил, что заседание пройдет 26 ноября и станет в том числе подготовкой к предстоящему саммиту глав государств. Как отметил Сийярто в интервью РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов приехать в декабре в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
00:14
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
 
В миреВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанПетер СийяртоРоссия
 
 
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