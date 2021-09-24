https://ria.ru/20210924/voyna-1751550446.html

КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове

КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове - РИА Новости, 24.09.2021

КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове

Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:20

2021-09-24T03:20

2021-09-24T05:33

в мире

япония

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

генеральная ассамблея оон

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152817/71/1528177153_0:390:5000:3203_1920x0_80_0_0_f318f16d0e9eebd22c152967ba7f19d5.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон.Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.По его словам, нет никакой гарантии, что декларация об окончании войны, имеющая лишь символическое значение, приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США.В заявлении упоминаются испытания США межконтинентальных баллистических ракет, "направленные против нас", одобрение продажи Японии и Южной Корее вооружений на миллиарды долларов, а также решение США о передаче Австралии технологий создания атомной подлодки с ядерными реакторами.Война в Корее 1950-1953 годов завершилась лишь подписанием соглашения о перемирии, и все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев. Со своей стороны Южная Корея отказалась тогда от подписания соглашения о перемирии.

https://ria.ru/20210917/uran-1750439995.html

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, мун чжэ ин