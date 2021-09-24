03:20 24.09.2021 (обновлено: 05:33 24.09.2021)
КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове
КНДР назвало преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове
© AP Photo / Kin CheungВоенные перед началом военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.
"Реальность перед глазами ставит вопрос, что пока принятие декларации окончания войны преждевременно", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По его словам, нет никакой гарантии, что декларация об окончании войны, имеющая лишь символическое значение, приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США.
"Все факты доказывают, что пока не пора провозглашать окончание войны" - заявил замглавы МИД.
Война в Корее 1950-1953 годов завершилась лишь подписанием соглашения о перемирии, и все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.
В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев. Со своей стороны Южная Корея отказалась тогда от подписания соглашения о перемирии.
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