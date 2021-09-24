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КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове
КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове - РИА Новости, 24.09.2021
КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове
Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:20
2021-09-24T05:33
в мире
япония
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
генеральная ассамблея оон
дональд трамп
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон.Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.По его словам, нет никакой гарантии, что декларация об окончании войны, имеющая лишь символическое значение, приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США.В заявлении упоминаются испытания США межконтинентальных баллистических ракет, "направленные против нас", одобрение продажи Японии и Южной Корее вооружений на миллиарды долларов, а также решение США о передаче Австралии технологий создания атомной подлодки с ядерными реакторами.Война в Корее 1950-1953 годов завершилась лишь подписанием соглашения о перемирии, и все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев. Со своей стороны Южная Корея отказалась тогда от подписания соглашения о перемирии.
https://ria.ru/20210917/uran-1750439995.html
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в мире, япония, оон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, мун чжэ ин
03:20 24.09.2021 (обновлено: 05:33 24.09.2021)
 
КНДР назвала преждевременной декларацию об окончании войны на полуострове

КНДР назвало преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове

© AP Photo / Kin CheungВоенные перед началом военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР
Военные перед началом военного парада в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пхеньян полагает преждевременной декларацию об окончании войны на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.
"Реальность перед глазами ставит вопрос, что пока принятие декларации окончания войны преждевременно", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По его словам, нет никакой гарантии, что декларация об окончании войны, имеющая лишь символическое значение, приведет к отказу от враждебного отношения к Северной Корее со стороны США.
В заявлении упоминаются испытания США межконтинентальных баллистических ракет, "направленные против нас", одобрение продажи Японии и Южной Корее вооружений на миллиарды долларов, а также решение США о передаче Австралии технологий создания атомной подлодки с ядерными реакторами.
"Все факты доказывают, что пока не пора провозглашать окончание войны" - заявил замглавы МИД.
Война в Корее 1950-1953 годов завершилась лишь подписанием соглашения о перемирии, и все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
При президенте США Дональде Трампе начались беспрецедентные американо-северокорейские переговоры на высшем уровне, в самом начале которых была достигнута договоренность добиться формального окончания войны. Однако никаких реальных результатов в этом достигнуто не было.
В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев. Со своей стороны Южная Корея отказалась тогда от подписания соглашения о перемирии.
Бочка с низкообогащенным ураном - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 04:02
CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
 
В миреЯпонияООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная КореяГенеральная Ассамблея ООНДональд ТрампМун Чжэ Ин
 
 
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