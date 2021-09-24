https://ria.ru/20210924/volgograd-1751659669.html

Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой

Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой - РИА Новости, 24.09.2021

Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о строительстве нового объекта водоснабжения в засушливом Старополтавском районе, который... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:15

2021-09-24T16:15

2021-09-24T16:15

волгоградская область

старополтавский район

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о строительстве нового объекта водоснабжения в засушливом Старополтавском районе, который обеспечит водой несколько тысяч человек на годы вперед, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона."Старополтавский район — один из находящихся в сложной природно-климатической зоне. И один из серьёзных вопросов, которые необходимо решать, — обеспечение водой. Мы уже приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения в Старой Полтавке... Это позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что будет создан резервный источник и проложено 13 км сетей, планируется также строительство станции водоочистки. В Старополтавском районе проживают около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20210903/avtomost-1748496955.html

старополтавский район

волгоградская область

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старополтавский район, волгоградская область, андрей бочаров