https://ria.ru/20210924/volgograd-1751659669.html
Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой
Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой - РИА Новости, 24.09.2021
Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о строительстве нового объекта водоснабжения в засушливом Старополтавском районе, который... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:15
2021-09-24T16:15
2021-09-24T16:15
волгоградская область
старополтавский район
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о строительстве нового объекта водоснабжения в засушливом Старополтавском районе, который обеспечит водой несколько тысяч человек на годы вперед, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона."Старополтавский район — один из находящихся в сложной природно-климатической зоне. И один из серьёзных вопросов, которые необходимо решать, — обеспечение водой. Мы уже приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения в Старой Полтавке... Это позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что будет создан резервный источник и проложено 13 км сетей, планируется также строительство станции водоочистки. В Старополтавском районе проживают около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20210903/avtomost-1748496955.html
старополтавский район
волгоградская область
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старополтавский район, волгоградская область, андрей бочаров
Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой
Новый объект водоснабжения под Волгоградом обеспечит тысячи людей водой на годы вперед