https://ria.ru/20210924/vokzal-1751284485.html

Рижский вокзал

Рижский вокзал - РИА Новости, 24.09.2021

Рижский вокзал

Рижский вокзал – один из десяти московских железнодорожных вокзалов, был открыт 24 сентября (11 сентября по старому стилю) 1901 года. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:58

2021-09-24T05:58

2021-09-24T05:58

справки

московская железная дорога

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Рижский вокзал – один из десяти московских железнодорожных вокзалов, был открыт 24 сентября (11 сентября по старому стилю) 1901 года. В конце XIX века в Российской империи быстро увеличивался внешнеторговый оборот. Российские промышленники и купечество настойчиво пробивались на мировой рынок, набирала силу и отечественная промышленность. В связи с этим велось усиленное строительство новых железнодорожных линий, в том числе, к незамерзающим портам Латвии – предприниматели быстро оценили преимущество прокладки новой железной дороги к Балтийскому морю.Так появилась Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога общей протяженностью 2453 километра. Строительство колеи началось по высочайшему указу императора Николая II от 14 марта (2 марта по старому стилю) 1897 года. Общество Московско-Виндаво-Рыбинской дороги обратилось в Московскую городскую управу с просьбой дать согласие на строительство товарной и пассажирской станции "Москва".Пассажирский вокзал предложено было построить у Крестовской заставы (сейчас Рижская площадь) на обширном пустыре, прилегающем одной стороной к Первой Мещанской улице. Между зданием вокзала и улицей должна была оставаться большая площадь, обеспечивающая подъезд экипажей к вокзалу. Товарную станцию предполагалось расположить рядом с пассажирской. На ней специально отводилось место для выгрузки лесных материалов и дров, что тогда имело для города большое значение.Автором проекта здания вокзала был петербургский архитектор Станислав Бржозовский (автор Витебского вокзала в Санкт-Петербурге), однако строительство велось под руководством архитектора Юлия Дидерихса. Он внес ряд изменений в первоначальный проект.Рижский вокзал является образцом псевдорусского (или неорусского) стиля. Здание вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. Наружный фасад вокзала украшен элементами, встречающимися в русской архитектуре XVII века: арочными нишами с витыми и гладкими полуколонками с бусинами, множеством разнообразных фризов (декоративных поясов). Оконные дверные проемы обрамлены резными наличниками, кокошниками и гирьками.Со стороны площади в вокзал вели три входа: слева – в зал третьего класса, в центре – в вестибюль багажного отделения и в двухсветные залы первого и второго классов, и правый – в парадную комнату. Здание вокзала и пассажирская платформа освещались электричеством, вырабатываемым собственной электростанцией, расположенной в подвале левого крыла здания. Для защиты пассажиров от непогоды над платформой был устроен металлический навес.Вокзал был открыт для пассажиров 24 сентября (11 сентября по старому стилю) – на 2,5 месяца позже, чем движение по остальной железной дороге. Поэтому первое время поезда принимались к маленькому деревянному вокзалу станции Подмосковная (сейчас– платформа Красный Балтиец), находившейся в семи километрах от еще строившегося вокзала.Рижский вокзал – единственный вокзал в Москве, здание которого расположено параллельно железнодорожным путям, а не перпендикулярно.Вокзал несколько раз менял название. С 1901 и до 1930 года он назывался Виндавский – по имени небольшого латвийского города-порта Виндава, сейчас Вентспилс, который был последним пунктом следования поезда. С 1930 года вокзал стал Балтийским из-за обслуживания Балтийского направления. С 1942 года получил имя Ржевский – по платформе Ржевская. И только в 1946 году вокзал стал называться Рижским.К 1917 году Виндавский вокзал обслуживал пассажиров северо-западных направлений железных дорог и соединял Москву и Петербург с Эстляндской, Лифляндской, Курляндской губерниями, а также с Витебском, Гродно, Варшавой и другими городами.В конце 1920-х годов на месте железнодорожного пакгауза (склада для кратковременного хранения грузов) построили двухэтажное здание музея транспорта (в настоящее время в здании уже бывшего музея находятся Центр научно-технической информации и библиотек и Центр инновационного развития с выставочным залом). Отделка фасадов здания также была выполнена в псевдорусском стиле, однако его убранство более лаконично.Со временем Рижский вокзал ветшал. Из-за транспортных пробок в переустройстве нуждалась и Рижская площадь. 10 января 1995 года Правительство Москвы приняло постановление "О комплексной застройке площади Рижского вокзала с решением транспортной развязки".Основной проблемой, стоявшей перед городом, было решение транспортной развязки на пересечении проспекта Мира с Рижской эстакадой и Сущевским валом. Из возможных вариантов – тоннеля и эстакады – специалисты предпочли эстакаду, учитывая сложную гидрологическую обстановку вокруг. Строительство эстакады потребовало частичного сноса грузового двора Рижского вокзала, камеры хранения и ряда других строений.В обновленном виде вокзальная площадь стала представлять собой современное пролетное строение с многополосным движением в обе стороны и системой подземных пешеходных переходов, которые объединили здание вокзала, станцию метро, улицы города. После реконструкции облик вокзала не изменился: никаких пристроек, дополнительных этажей не появилось. Более того, по старым чертежам восстановили художественную лепнину потолков, отреставрировали нарядные люстры.Площадь современного Рижского вокзала составляет около пяти тысяч квадратных метров, здесь располагаются билетные кассы, световая информация в залах и на платформе, просторные залы ожидания, вмещающие 1,3 тысяч человек, комната матери и ребенка, гостиница и многое другое.Сегодня Рижский вокзал – один из центров пригородного сообщения в Москве. Отсюда отправляются пригородные электропоезда до Волоколамска, Шаховской, Павшино, Дедовска, Нахабино, Новоиерусалимской, Румянцево и обратно, электропоезда "Ласточка" до станции Муравьево через Тушино, Истру, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, Ржевский мемориал.С 2004 года на нескольких путях станции расположился Музей истории развития железнодорожного транспорта Московской железной дороги. Здесь можно увидеть паровоз серии У127, который стал первым экспонатом музея, и десятки других уникальных экспонатов, отечественных и зарубежных вагонов и паровозов.От Рижского вокзала отправляется паровозная экскурсия на ретро-поезде, состоящем из паровоза времен Великой Отечественной войны и вагонов первого и третьего классов. Ретро-поезд следует до платформы "Красный Балтиец", где в старейшем действующем депо "Подмосковная" проводится экскурсия.Ежегодно в майские праздники с Рижского вокзала отправляется "Поезд Победы", а с 2021 года от вокзала до Ржевского мемориала дважды в сутки курсирует электропоезд "Ласточка".В январе 2021 года ансамбль Рижского вокзала был включен в реестр объектов культурного наследия Москвы.В будущем в районе Рижского вокзала построят крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел, который объединит две линии метро и три центральных диаметра.Через ТПУ Рижская пройдет и высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург. ТПУ будет принимать как высокоскоростные поезда, следующие из Москвы в Санкт-Петербург, так и пригородные поезда второго (Нахабино – Подольск), третьего (Крюково – Раменское) и четвертого (Апрелевка – Железнодорожный) диаметральных маршрутов. Будет организована пересадка пассажиров на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метрополитена.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, московская железная дорога