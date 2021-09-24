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https://ria.ru/20210924/vkontakte-1751631399.html
"ВКонтакте" не отметила роста постов с призывами к насилию после ЧП в Перми
"ВКонтакте" не отметила роста постов с призывами к насилию после ЧП в Перми - РИА Новости, 24.09.2021
"ВКонтакте" не отметила роста постов с призывами к насилию после ЧП в Перми
Социальная сеть "ВКонтакте" не отмечает роста числа призывов к насилию после трагедии в Перми, где студент открыл стрельбу в университете, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:16
2021-09-24T14:16
общество
технологии
пермь
вконтакте
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" не отмечает роста числа призывов к насилию после трагедии в Перми, где студент открыл стрельбу в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."Мы не фиксируем рост числа подобных призывов на нашей платформе… Мы внимательно следим за ситуацией, мониторим подобный контент и блокируем его", - сказали в пресс-службе.Компания добавила, что использует гибридный метод модерации контента и реагирует на обращения пользователей, общественных организаций и официальные запросы государственных регуляторов.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Пострадали 47 человек. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок. Перед тем, как совершить преступление, студент разместил пост о своих планах в соцсети.
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общество, технологии, пермь, вконтакте, стрельба в пермском госуниверситете
14:16 24.09.2021
 
"ВКонтакте" не отметила роста постов с призывами к насилию после ЧП в Перми

"ВКонтакте" не отметила роста постов с призывами к насилию после стрельбы в пермском вузе

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" не отмечает роста числа призывов к насилию после трагедии в Перми, где студент открыл стрельбу в университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"Мы не фиксируем рост числа подобных призывов на нашей платформе… Мы внимательно следим за ситуацией, мониторим подобный контент и блокируем его", - сказали в пресс-службе.
Компания добавила, что использует гибридный метод модерации контента и реагирует на обращения пользователей, общественных организаций и официальные запросы государственных регуляторов.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Пострадали 47 человек. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок. Перед тем, как совершить преступление, студент разместил пост о своих планах в соцсети.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:08
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание
 
ОбществоТехнологииПермьВКонтактеСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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