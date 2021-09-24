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Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным - РИА Новости, 24.09.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:59
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общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к длинным выходным в праздничные дни.Варианты ответов были: поддерживаю, мне все равно, против. Также можно было ответить, что пользователь вообще не работает.В итоге большинство подписчиков ответили, что к длинным выходным относятся положительно. Так проголосовали почти 57% опрошенных. На втором месте были те, кто все равно будет работать — более 21%.В комментариях многие пользователи отметили, что вместо длинных новогодних праздников предпочли бы продление майских. Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
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общество, вконтакте
12:59 24.09.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители во время встречи Нового 2021 года на площади 1905 года в Екатеринбурге.
Жители во время встречи Нового 2021 года на площади 1905 года в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к длинным выходным в праздничные дни.
Варианты ответов были: поддерживаю, мне все равно, против. Также можно было ответить, что пользователь вообще не работает.
В итоге большинство подписчиков ответили, что к длинным выходным относятся положительно. Так проголосовали почти 57% опрошенных. На втором месте были те, кто все равно будет работать — более 21%.
В комментариях многие пользователи отметили, что вместо длинных новогодних праздников предпочли бы продление майских.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
 
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