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Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным - РИА Новости, 24.09.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, как относятся к длинным выходным

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:59

2021-09-24T12:59

2021-09-24T12:59

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как они относятся к длинным выходным в праздничные дни.Варианты ответов были: поддерживаю, мне все равно, против. Также можно было ответить, что пользователь вообще не работает.В итоге большинство подписчиков ответили, что к длинным выходным относятся положительно. Так проголосовали почти 57% опрошенных. На втором месте были те, кто все равно будет работать — более 21%.В комментариях многие пользователи отметили, что вместо длинных новогодних праздников предпочли бы продление майских. Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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