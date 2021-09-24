https://ria.ru/20210924/vizit-1751645535.html
РПЦ назвала визит патриарха Варфоломея в Киев нарушением канонов
РПЦ назвала визит патриарха Варфоломея в Киев нарушением канонов - РИА Новости, 24.09.2021
РПЦ назвала визит патриарха Варфоломея в Киев нарушением канонов
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев грубым нарушением православных... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:11
2021-09-24T15:11
2021-09-24T15:11
религия
киев
владимир зеленский
петр порошенко
ситуация на украине
православная церковь украины (пцу)
денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов."Постановили: признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов, в частности, 3-го правила Сардикийского собора и 13-го правила Антиохийского собора", - говорится в журналах состоявшегося 23 и 24 сентября заседания Синода, опубликованных на сайте церкви.Ранее в проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым.Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html
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киев, владимир зеленский, петр порошенко, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу), денис шмыгаль
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.
"Постановили: признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов, в частности, 3-го правила Сардикийского собора и 13-го правила Антиохийского собора", - говорится в журналах состоявшегося 23 и 24 сентября заседания Синода, опубликованных на сайте церкви.
Ранее в проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым.
Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским
, премьер-министром Денисом Шмыгалем
и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко
и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве
прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ)
, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.