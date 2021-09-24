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Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре"

Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре" - РИА Новости, 24.09.2021

Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре"

Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны жителям Нижегородской области в цифровом виде, заявил губернатор Глеб Никитин на пленарном... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:26

2021-09-24T18:26

2021-09-24T18:26

нижегородская область

общество

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны жителям Нижегородской области в цифровом виде, заявил губернатор Глеб Никитин на пленарном заседании форума ПРОФ-IT.В рамках национальной цели "Цифровая трансформация" поставлена задача увеличить до 95% долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.Он отметил, что для этого используются как федеральные, так и региональные возможности. "Платформы государственных сервисов будут использоваться для оказания 55 государственных и муниципальных услуг, из которых уже сейчас предоставляются 40, а еще 15 появятся там до конца года", - отметил Никитин.По его словам, остальные 36 услуг из 91, включенной в перечень, будут предоставляться с использованием региональных информационных систем, интегрированных с федеральной платформой. "Все это сделает жизнь удобнее и поможет людям меньше времени тратить на бюрократические процедуры", - подчеркнул Никитин.Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.

https://ria.ru/20210920/vystavka-1751035624.html

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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин