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Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре"
Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре" - РИА Новости, 24.09.2021
Глеб Никитин: более 90 госуслуг станут доступны нижегородцам "в цифре"
Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны жителям Нижегородской области в цифровом виде, заявил губернатор Глеб Никитин на пленарном... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:26
2021-09-24T18:26
2021-09-24T18:26
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нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны жителям Нижегородской области в цифровом виде, заявил губернатор Глеб Никитин на пленарном заседании форума ПРОФ-IT.В рамках национальной цели "Цифровая трансформация" поставлена задача увеличить до 95% долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.Он отметил, что для этого используются как федеральные, так и региональные возможности. "Платформы государственных сервисов будут использоваться для оказания 55 государственных и муниципальных услуг, из которых уже сейчас предоставляются 40, а еще 15 появятся там до конца года", - отметил Никитин.По его словам, остальные 36 услуг из 91, включенной в перечень, будут предоставляться с использованием региональных информационных систем, интегрированных с федеральной платформой. "Все это сделает жизнь удобнее и поможет людям меньше времени тратить на бюрократические процедуры", - подчеркнул Никитин.Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде в четверг.
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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.
Более 90 государственных и муниципальных услуг станут доступны жителям Нижегородской области
в цифровом виде, заявил губернатор Глеб Никитин
на пленарном заседании форума ПРОФ-IT.
В рамках национальной цели "Цифровая трансформация" поставлена задача увеличить до 95% долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.
"В Нижегородской области утвержден региональный перечень массовых социально значимых услуг. В него включена 91 региональная государственная и муниципальная услуга, которая оказывается на территории области. Правительство региона заключило соглашение с Минцифрой РФ
об использовании платформы государственных сервисов. Более 90 государственных и муниципальных услуг станет доступно нижегородцам в цифровом виде", - сказал Никитин.
Он отметил, что для этого используются как федеральные, так и региональные возможности. "Платформы государственных сервисов будут использоваться для оказания 55 государственных и муниципальных услуг, из которых уже сейчас предоставляются 40, а еще 15 появятся там до конца года", - отметил Никитин.
По его словам, остальные 36 услуг из 91, включенной в перечень, будут предоставляться с использованием региональных информационных систем, интегрированных с федеральной платформой. "Все это сделает жизнь удобнее и поможет людям меньше времени тратить на бюрократические процедуры", - подчеркнул Никитин.
Девятый Всероссийский форум региональной информатизации "ПРОФ-IT.2021" стартовал в Нижнем Новгороде
в четверг.