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Житель Ставрополья получил семь лет колонии по делу об убийстве в 1999 году
Житель Ставрополья получил семь лет колонии по делу об убийстве в 1999 году - РИА Новости, 24.09.2021
Житель Ставрополья получил семь лет колонии по делу об убийстве в 1999 году
Суд на Ставрополье приговорил к семи годам колонии по делу об убийстве 42-летнего мужчину, который более 20 лет скрывался от следствия за границей, сообщает... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:43
2021-09-24T19:43
происшествия
новопавловск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к семи годам колонии по делу об убийстве 42-летнего мужчину, который более 20 лет скрывался от следствия за границей, сообщает следственное управление СК по региону."Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении 42-летнего мужчины, скрывавшегося за границей более 20 лет. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, в июне 1999 года на улице в Новопавловске мужчина в ходе ссоры со своим 17-летним знакомым из-за девушки ножом несколько раз ударил его по различным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте."Тогда молодой человек был задержан "по горячим следам". В октябре 1999 года он был признан судом виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ), был амнистирован и освобожден от назначенного наказания. Однако данный приговор по жалобе стороны потерпевшего был отменен, а уголовное дело было направлено для дополнительного расследования", - уточнили в СК.Отмечается, что к тому времени молодой человек уехал из Новопавловска и скрылся за пределами России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина изменил имя, фамилию и периодически переезжал из одного иностранного государства в другое, добавили в ведомстве."Несмотря на предпринятые меры в 2019 году злоумышленник был задержан на территории Италии и экстрадирован в РФ. Спецконвоем задержанный был доставлен к следователю СКР в город Новопавловск Ставропольского края. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в СК.
https://ria.ru/20210907/zaderzhanie-1749012547.html
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происшествия, новопавловск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:43 24.09.2021
 
Житель Ставрополья получил семь лет колонии по делу об убийстве в 1999 году

Суд на Ставрополье приговорил мужчину к семи годам колонии по делу об убийстве в 1999 году

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к семи годам колонии по делу об убийстве 42-летнего мужчину, который более 20 лет скрывался от следствия за границей, сообщает следственное управление СК по региону.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении 42-летнего мужчины, скрывавшегося за границей более 20 лет. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
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По данным следствия и суда, в июне 1999 года на улице в Новопавловске мужчина в ходе ссоры со своим 17-летним знакомым из-за девушки ножом несколько раз ударил его по различным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
"Тогда молодой человек был задержан "по горячим следам". В октябре 1999 года он был признан судом виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ), был амнистирован и освобожден от назначенного наказания. Однако данный приговор по жалобе стороны потерпевшего был отменен, а уголовное дело было направлено для дополнительного расследования", - уточнили в СК.
Отмечается, что к тому времени молодой человек уехал из Новопавловска и скрылся за пределами России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина изменил имя, фамилию и периодически переезжал из одного иностранного государства в другое, добавили в ведомстве.
"Несмотря на предпринятые меры в 2019 году злоумышленник был задержан на территории Италии и экстрадирован в РФ. Спецконвоем задержанный был доставлен к следователю СКР в город Новопавловск Ставропольского края. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в СК.
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ПроисшествияНовопавловскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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