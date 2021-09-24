https://ria.ru/20210924/rybolovstvo-1751659470.html

В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер

В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер - РИА Новости, 24.09.2021

В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер

На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов", изготовленный по заказу РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:14

2021-09-24T16:14

2021-09-24T18:16

экономика

санкт-петербург

адмиралтейские верфи

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

илья шестаков

охотское море

виктория абрамченко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов", изготовленный по заказу Русской рыбопромышленной компании."Мы рассчитываем, что новое судно пополнит наш дальневосточный флот и позволит не только улучшить экономику промысла, но и улучшить условия труда рыбаков. Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов" - это четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, которые будут построены Адмиралтейскими верфями для "Русской рыбопромышленной компании" в рамках инвестиционных квот соответствующей государственной программы", - сказала на церемонии спуска судна на воду заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.Она добавила, что это судно не только одно из самых крупных и технологически оснащенных, в его проекте применены инновационные российские разработки."Это экологичное судно, благодаря технологиями и снижению расхода топлива уровень выбросов парниковых газов на тонну выловленной рыбы будет снижен в 2 раза. Сама судовая фабрика будет работать по безотходной технологии и, значит, поможет бережнее использовать ресурсы мирового океана", - заметила Абрамченко.Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что реализация таких проектов стала возможна благодаря решению, принятому президентом России по реализации механизма инвестиционных квот."Всего в рамках этой программы будет построено порядка 100 судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла, но это действительно даст нам возможность полностью модернизировать рыбопромысловый флот страны", - сказал Шестаков.Первый траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко" спущен на воду в марте 2020 года. Заказчиком строительства серии выступает Русская рыбопромышленная компания. Планируется, что все суда этого проекта будут сданы до 2025 года.Большой морозильный траулер - одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, предназначенного для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Мощность рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик проекта СТ-192 позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

https://ria.ru/20210902/ikra-1748355109.html

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охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, охотское море, виктория абрамченко, россия