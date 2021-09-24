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В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер
В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер
На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов", изготовленный по заказу РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:14
2021-09-24T18:16
экономика
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
охотское море
виктория абрамченко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов", изготовленный по заказу Русской рыбопромышленной компании."Мы рассчитываем, что новое судно пополнит наш дальневосточный флот и позволит не только улучшить экономику промысла, но и улучшить условия труда рыбаков. Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов" - это четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, которые будут построены Адмиралтейскими верфями для "Русской рыбопромышленной компании" в рамках инвестиционных квот соответствующей государственной программы", - сказала на церемонии спуска судна на воду заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.Она добавила, что это судно не только одно из самых крупных и технологически оснащенных, в его проекте применены инновационные российские разработки."Это экологичное судно, благодаря технологиями и снижению расхода топлива уровень выбросов парниковых газов на тонну выловленной рыбы будет снижен в 2 раза. Сама судовая фабрика будет работать по безотходной технологии и, значит, поможет бережнее использовать ресурсы мирового океана", - заметила Абрамченко.Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что реализация таких проектов стала возможна благодаря решению, принятому президентом России по реализации механизма инвестиционных квот."Всего в рамках этой программы будет построено порядка 100 судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла, но это действительно даст нам возможность полностью модернизировать рыбопромысловый флот страны", - сказал Шестаков.Первый траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко" спущен на воду в марте 2020 года. Заказчиком строительства серии выступает Русская рыбопромышленная компания. Планируется, что все суда этого проекта будут сданы до 2025 года.Большой морозильный траулер - одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, предназначенного для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Мощность рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик проекта СТ-192 позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.
https://ria.ru/20210902/ikra-1748355109.html
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экономика, санкт-петербург, адмиралтейские верфи, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, охотское море, виктория абрамченко, россия
16:14 24.09.2021 (обновлено: 18:16 24.09.2021)
 
В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер

В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер "Капитан Мартынов"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшое рыболовное морозильное судно проекта СТ-192 "Капитан Мартынов" во время спуска на воду на "Адмиралтейских верфях"
Большое рыболовное морозильное судно проекта СТ-192 Капитан Мартынов во время спуска на воду на Адмиралтейских верфях - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Мартынов", изготовленный по заказу Русской рыбопромышленной компании.
"Мы рассчитываем, что новое судно пополнит наш дальневосточный флот и позволит не только улучшить экономику промысла, но и улучшить условия труда рыбаков. Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов" - это четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, которые будут построены Адмиралтейскими верфями для "Русской рыбопромышленной компании" в рамках инвестиционных квот соответствующей государственной программы", - сказала на церемонии спуска судна на воду заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
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Она добавила, что это судно не только одно из самых крупных и технологически оснащенных, в его проекте применены инновационные российские разработки.
"Это экологичное судно, благодаря технологиями и снижению расхода топлива уровень выбросов парниковых газов на тонну выловленной рыбы будет снижен в 2 раза. Сама судовая фабрика будет работать по безотходной технологии и, значит, поможет бережнее использовать ресурсы мирового океана", - заметила Абрамченко.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что реализация таких проектов стала возможна благодаря решению, принятому президентом России по реализации механизма инвестиционных квот.
"Всего в рамках этой программы будет построено порядка 100 судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла, но это действительно даст нам возможность полностью модернизировать рыбопромысловый флот страны", - сказал Шестаков.
© Фото : Адмиралтейские верфиСпуск на воду рыболовного супертраулера проекта СТ-192 "Капитан Мартынов" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду рыболовного супертраулера проекта СТ-192 Капитан Мартынов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Адмиралтейские верфи
Спуск на воду рыболовного супертраулера проекта СТ-192 "Капитан Мартынов" в Санкт-Петербурге
Первый траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко" спущен на воду в марте 2020 года. Заказчиком строительства серии выступает Русская рыбопромышленная компания. Планируется, что все суда этого проекта будут сданы до 2025 года.
Большой морозильный траулер - одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, предназначенного для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Мощность рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик проекта СТ-192 позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургАдмиралтейские верфиФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Илья ШестаковОхотское мореВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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