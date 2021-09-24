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СК проверит действия медиков после смерти женщины в магаданском роддоме
СК проверит действия медиков после смерти женщины в магаданском роддоме - РИА Новости, 24.09.2021
СК проверит действия медиков после смерти женщины в магаданском роддоме
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти беременной женщины в магаданском роддоме и проверяют правомерность действий медиков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:27
2021-09-24T11:27
происшествия
магаданская область
магадан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МАГАДАН, 24 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти беременной женщины в магаданском роддоме и проверяют правомерность действий медиков, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.В роддоме Магадана умерла беременная жительница поселка Ола, которой проводили плановое кесарево сечение. Как пояснили в минздраве Колымы, смерть наступила в результате аллергической реакции - формы анафилактического шока. Ребенок находится в тяжелом состоянии."Следователи проверяют действия медиков. Дело возбуждено по факту смерти женщины в магаданском роддоме. Это пока вся информация", - сказал собеседник агентства.Это уже 4-я смерть роженицы из поселка Ола за последний год. Всем женщинам было немного за 30 лет, у всех остались маленькие дети. Причиной смерти первых трех девушек, по данным минздрава, стали осложнения после коронавируса.
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происшествия, магаданская область, магадан, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:27 24.09.2021
 
СК проверит действия медиков после смерти женщины в магаданском роддоме

СК возбудил уголовное дело по факту смерти беременной женщины в магаданском роддоме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАГАДАН, 24 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти беременной женщины в магаданском роддоме и проверяют правомерность действий медиков, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
В роддоме Магадана умерла беременная жительница поселка Ола, которой проводили плановое кесарево сечение. Как пояснили в минздраве Колымы, смерть наступила в результате аллергической реакции - формы анафилактического шока. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
"Следователи проверяют действия медиков. Дело возбуждено по факту смерти женщины в магаданском роддоме. Это пока вся информация", - сказал собеседник агентства.
Это уже 4-я смерть роженицы из поселка Ола за последний год. Всем женщинам было немного за 30 лет, у всех остались маленькие дети. Причиной смерти первых трех девушек, по данным минздрава, стали осложнения после коронавируса.
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