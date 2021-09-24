https://ria.ru/20210924/remont-1751608549.html

Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве

Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве - РИА Новости, 24.09.2021

Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве

Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве, продолжаются работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:58

2021-09-24T12:58

2021-09-24T12:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве, продолжаются работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации.В списке завершенных объектов Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, эстакада Хамовнический вал, путепровод "Косино" над МКАД.

https://ria.ru/20210918/moskva-1750645483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы