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Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве
Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве - РИА Новости, 24.09.2021
Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве
Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве, продолжаются работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:58
2021-09-24T12:58
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве, продолжаются работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации.В списке завершенных объектов Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, эстакада Хамовнический вал, путепровод "Косино" над МКАД.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:58 24.09.2021
 

Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыРемонт моста
Ремонт моста - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве, продолжаются работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Завершили текущий ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений. Отремонтировали асфальтобетонное покрытие, частично или полностью поменяли гидроизоляцию, устранили протечки в подэстакадном пространстве", — говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – отметил Бирюков.
В списке завершенных объектов Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, эстакада Хамовнический вал, путепровод "Косино" над МКАД.
"Продолжаем ремонт на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Планируем завершить работы до конца ноября", - добавили в Комплексе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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