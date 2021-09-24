Ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений завершен в Москве
"Завершили текущий ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений. Отремонтировали асфальтобетонное покрытие, частично или полностью поменяли гидроизоляцию, устранили протечки в подэстакадном пространстве", — говорится в сообщении.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – отметил Бирюков.
В списке завершенных объектов Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, эстакада Хамовнический вал, путепровод "Косино" над МКАД.
"Продолжаем ремонт на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Планируем завершить работы до конца ноября", - добавили в Комплексе.
18 сентября, 09:23В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков