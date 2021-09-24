https://ria.ru/20210924/putin-1751659908.html
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2021
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:15
2021-09-24T16:15
2021-09-24T16:17
общество
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,7% опрошенных. Кроме того, 59,9% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,5% – что не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-19 сентября 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html
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общество, владимир путин, вциом, россия
16:15 24.09.2021 (обновлено: 16:17 24.09.2021)
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос
ВЦИОМ: Путина на посту президента одобряют 59,9% россиян, доверяют ему 64,1%