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Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2021
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:15
2021-09-24T16:17
общество
владимир путин
вциом
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,7% опрошенных. Кроме того, 59,9% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,5% – что не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-19 сентября 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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общество, владимир путин, вциом, россия
16:15 24.09.2021 (обновлено: 16:17 24.09.2021)
 
Путину доверяют более 64% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: Путина на посту президента одобряют 59,9% россиян, доверяют ему 64,1%

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,7% опрошенных. Кроме того, 59,9% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,5% – что не одобряют.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-19 сентября 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Баннер с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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